Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα στον δρόμο Καντού προς Σούνι καθώς όχημα εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να αποκόψει ταμπέλα και πάσσαλο της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα απέκοψε πάσσαλο χαμηλής τάσης με αποτέλεσμα να υπάρξει διακοπή παροχής του ηλεκτρισμού, ενώ συνεργείο της ΑΗΚ μετέβη στο σημείο για αποκατάσταση της βλάβης

Να σημειωθεί ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ωστόσο εκ πρώτης όψεως δε φέρει οποιοδήποτε σοβαρό τραυματισμό.

Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο ο οδηγός έτρεχε με αυξημένη ταχύτητα.