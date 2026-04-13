Η Λεμεσός βάφτηκε ξανά στα μαύρα την Κυριακή του Πάσχα, όταν πεζός έχασε τη ζωή του σε νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στην οδό Γρίβα Διγενή. Το θύμα κτυπήθηκε από διερχόμενο ταξί, τη στιγμή που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο.

Το δυστύχημα συνέβη η ώρα 21:45. Ο άτυχος άνδρας επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο από βόρεια προς νότια, και αφού είχε διανύσει τη μισή απόσταση, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κτυπήθηκε και παρασύρθηκε από το διερχόμενο ταξί, το οποίο κατευθυνόταν προς τον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Σημειώνεται ότι ο 58χρονος οδηγός ταξί συνελήφθη.

Σε δηλώσεις του στην σκηνή του δυστυχήματος, ο Βοηθός Υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Αιμίλιος Καφάς, ανέφερε, «δυστυχώς, σήμερα (χθες) είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, όχημα που οδηγούσε επαγγελματίας οδηγός, χτύπησε πεζό, ο οποίος προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο. Από τη σύγκρουση, ο πεζός βρήκε ακαριαίο θάνατο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο οδηγός του εμπλεκόμενου οχήματος υποβλήθηκε σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλ με μηδενική ένδειξη και σε ναρκοτέστ με αρνητική ένδειξη. Η Αστυνομία συνεχίζει τις εξετάσεις για να εξακριβώσει τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν στο σημείο υπήρχε διάβαση πεζών, ο κ. Καφάς επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπήρχε ικανοποιητικός φωτισμός στην περιοχή. «Όλα τα στοιχεία θα μελετηθούν και με κάποιες άλλες μαρτυρίες που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε, ώστε να εξακριβώσουμε τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν το περιστατικό καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης, ο κ. Καφάς επεσήμανε: «Αυτό θα διερευνηθεί με το πρώτο φως της ημέρας, καθώς χθες, Κυριακή του Πάσχα, όλα τα καταστήματα ήταν κλειστά. Θα το δούμε αύριο το πρωί για να εξακριβώσουμε και αυτό το στοιχείο».