Η Κύπρος είναι ανοικτή για το επιχειρείν ως ένας σταθερός, προβλέψιμος και ασφαλής προορισμός επενδύσεων, σημείωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, στην εναρκτήρια τελετή του Διεθνούς Επενδυτικού Συνεδρίου του επιχειρηματικού συνδέσμου Μεγάλης Βρετανίας – Κύπρου (GBCY Business Association), το πρωί της Πέμπτης, στη Λεμεσό.

Απευθυνόμενος προς τους σύνεδρους, ο κ. Δαμιανός σημείωσε ότι η παρουσία τους αποτελεί «σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στην Κύπρο ως αξιόπιστο, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηματικό κέντρο», ενώ εξέφρασε την εκτίμηση της Κυβέρνησης για τη συμβολή στην ενίσχυση της οικονομικής εμβέλειας και τη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών στο νησί.

Λέγοντας ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις παραμένουν ακρογωνιαίος λίθος της οικονομικής ανάπτυξης για κάθε σύγχρονη οικονομία, ο Υπουργός υπέδειξε πως «για μια μικρή, ανοιχτή οικονομία όπως η Κύπρος, δεν είναι απλώς σημαντικές, είναι απαραίτητες», σημειώνοντας ότι οι επενδυτικές ροές συμβάλλουν άμεσα στην οικονομική ανθεκτικότητα και ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων.

«Δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης υψηλής ποιότητας, τονώνουν την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα και διευκολύνουν τη μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών, εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών, ενώ ταυτόχρονα, συμβάλλουν στην προσέλκυση ταλέντων υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύοντας περαιτέρω το αναπτυσσόμενο τεχνολογικό και καινοτόμο οικοσύστημα της χώρας μας», συμπλήρωσε.

Στην ομιλία του, ο Υπουργός έκανε αναφορά στα οικονομικά δεδομένα της χώρας, σημειώνοντας ότι, τα τελευταία χρόνια, η Κύπρος έχει αναδειχθεί επιτυχώς, σε έναν δυναμικό κόμβο για διεθνείς επιχειρήσεις και επενδύσεις, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται από τις οικονομικές της επιδόσεις.

Το 2025, συνέχισε, η κυπριακή οικονομία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3,8%, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενο από χαμηλό πληθωρισμό και συνθήκες που πλησιάζουν την πλήρη απασχόληση. Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, το δημόσιο χρέος συνεχίζει να ακολουθεί σταθερή πτωτική πορεία, αναμένεται να προσεγγίσει το 50% του ΑΕΠ, ενώ η δημοσιονομική πειθαρχία έχει επιτρέψει την επίτευξη αξιοσημείωτου πλεονάσματος.

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι όλοι οι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, έχουν αναβαθμίσει την Κύπρο στην επενδυτική βαθμίδα «Α», για πρώτη φορά από το 2011, «ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει την αξιοπιστία, τη σταθερότητα και τη συνέπεια της οικονομικής μας πολιτικής».

Ο Υπουργός Ενέργειας τόνισε, εξάλλου, ότι στο σημερινό περίπλοκο και αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον που διαμορφώνεται από γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς και από ενεργειακές και οικονομικές προκλήσεις, «η Κύπρος ξεχωρίζει ως ένας σταθερός, προβλέψιμος και ασφαλής προορισμός για επενδύσεις».

Ως πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, συνέχισε, η Κύπρος προσφέρει ένα διαφανές κανονιστικό πλαίσιο, ένα ισχυρό νομικό σύστημα βασισμένο στις αρχές του αγγλικού κοινού δικαίου και ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Έκανε, παράλληλα, αναφορά στο ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, στις στοχευμένες διοικητικές μεταρρυθμίσεις και στις «συνεχείς προσπάθειες για μείωση της γραφειοκρατίας», αλλά και στην «σαφή και φιλόδοξη» στρατηγική ενεργειακή μετάβαση της χώρας, η οποία αναγνωρίζει ότι η ενέργεια είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς για το μέλλον της.

«Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Κύπρο έναν αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό κόμβο που ενισχύει τόσο την εθνική όσο και την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια», είπε και σημείωσε τη σταθερή πρόοδο, μέσω στοχευμένων επενδύσεων, σε μεγάλης κλίμακας έργα ΑΠΕ, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως το πράσινο υδρογόνο.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ηλεκτρική διασύνδεση και τον Great Sea Interconnector και την προώθηση ενεργειών εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, με στόχο τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μας μείγματος και μείωση του ενεργειακού κόστους, «ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα βιώσιμο και ασφαλές ενεργειακό μέλλον».

Ο Μιχάλης Δαμιανός τόνισε πως προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των προοπτικών της Κύπρου ως επενδυτικός προορισμός, διαβεβαίωσε πως επενδύσεις υψηλής ποιότητας θα προωθούνται αποτελεσματικά, από την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την πλήρη υλοποίηση τους και υπενθύμισε την περσινή έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων.

Λέγοντας ότι η Κύπρος προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών σε βασικούς τομείς, που περιλαμβάνουν την πράσινη ενέργεια, την τεχνολογία και την καινοτομία, τα ακίνητα, την υγεία, τη ναυτιλία και την εφοδιαστική αλυσίδα, τον τουρισμό και τη φιλοξενία, καθώς και την εκπαίδευση, ο Υπουργός κάλεσε τις βρετανικές εταιρείες να εξερευνήσουν τις προοπτικές της Κύπρου, όχι μόνο ως επενδυτικού προορισμού αλλά και ως πύλης προς τις ευρύτερες περιφερειακές αγορές.

Υπογράμμισε, επίσης, τις στενές και μακροχρόνιες σχέσεις της Κύπρου με το Ηνωμένο Βασίλειο «έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της Κύπρου, με ισχυρές ροές εμπορίου, επενδύσεων και τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών μας».

«Η Κύπρος έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, από μια περίοδο κρίσης σε μια περίοδο σταθερότητας, αξιοπιστίας και ευκαιριών. Σήμερα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αυτοπεποίθηση, καθοδηγούμενοι από ορθές πολιτικές, στρατηγικό όραμα και ισχυρές διεθνείς συνεργασίες», συμπλήρωσε.

Ο Μιχάλης Δαμιανός έστειλε, τέλος, το μήνυμα ότι «η Κύπρος είναι ανοιχτή στο επιχειρείν, ως ένας αξιόπιστος εταίρος, ένας σταθερός επενδυτικός προορισμός και μια χώρα που αγκαλιάζει την καινοτομία και τη συνεργασία».

ΚΥΠΕ