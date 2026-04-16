Μειωμένος ήταν ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη σταθερότητα στις συνθήκες στην αγορά εργασίας της χώρας, παρά τις επιφυλάξεις που εγείρει η σκιά στην οικονομία των ΗΠΑ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 11.000 στον εποχικά προσαρμοσμένο αριθμό των 207.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 11 Απριλίου.

Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters προέβλεπαν μια μικρότερη υποχώρηση στις 215.000 νέες αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις επιδόματος ανεργίας παραμένουν σταθερά στο εύρος των 201.000 με 230.000 για φέτος.

Σύμφωνα με τα υπόλοιπα στοιχεία της έκθεσης, ο αριθμός των ατόμων που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας έπειτα από μια πρώτη εβδομάδα, μία ένδειξη του ρυθμού προσλήψεων, αυξήθηκε κατά 31.000 κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 4 Απριλίου στο εποχικά προσαρμοσμένο επίπεδο των 1,818 εκατ.

