Οριακές μεταβολές καταγράφουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street την ώρα που έχει επιστρέψει στις τάξεις των επενδυτών η αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα σημάνει την διακοπή των εχθροπραξιών.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί οριακά στις 48.427 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχωρεί κατά 0,36% στις 23.931 μονάδες. Ο S&P 500 υποχωρεί οριακά στις 7.017 μονάδες.

Ο S&P 500 και ο Nasdaq έφτασαν και οι δύο σε βασικά ορόσημα την Τετάρτη, με τον πρώτο να κλείνει πάνω από τις 7.000 μονάδες για πρώτη φορά και τον δεύτερο να βλέπει το πρώτο του κλείσιμο πάνω από τις 24.000 μονάδες.

Οι ανοδικές κινήσεις στα ταμπλό αυτές ήρθαν μετά την δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε μια προηχογραφημένη συνέντευξη στο Fox Business που προβλήθηκε την Τετάρτη ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι “πολύ κοντά στο τέλος”, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη θέλει “να κάνει μια συμφωνία πολύ έντονα”.

Οι μετοχές έχουν ανέβει τις τελευταίες ημέρες με ελπίδες για μια τελική ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο S&P 500 ξεκίνησε την εβδομάδα εξαλείφοντας όλες τις απώλειές του από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

“Ουσιαστικά επιστρέφουμε στο σημείο που βρισκόμασταν στα τέλη Φεβρουαρίου όσον αφορά τους δείκτες ψυχολογίας και την αποτίμηση”, δήλωσε ο Tim Hayes, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής επενδύσεων στο CNBC.

