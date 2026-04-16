Μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορεί να εφαρμόζεται το 5% ΦΠΑ κατά την αγορά ή την ανέγερση κύριας κατοικίας/ διαμερίσματος, στη βάση της προηγούμενης χαλαρής νομοθεσίας. Θα απαιτείται, όμως, έγκριση του Εφόρου Φορολογίας.

Η παράταση των 6,5 μηνών δόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης από τη Βουλή, με επίκληση της καθυστέρησης από τους ΕΟΑ να προχωρήσουν στην έκδοση πολεοδομικών αδειών.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Βουλής, με 24 ψήφους υπέρ και 15 εναντίον (ΑΚΕΛ), ενέκρινε πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε σήμερα, υπό τη μορφή του κατεπείγοντος. Ουσιαστικά δίνεται παράταση στις μεταβατικές διατάξεις που εγκρίθηκαν πριν από τρία χρόνια και προνοούσαν πως όσοι είχαν υποβάλει αίτηση για πολεοδομική άδεια από τις αρχές Ιουνίου του 2023 μέχρι την 31η Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ανεξαρτήτως πότε θα ολοκληρωνόταν η ανέγερση της οικοδομής, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον μειωμένο ΦΠΑ 5%. Η μεταβατική περίοδος αυτή έληγε τέλη Ιουνίου 2026.

Βάσει της νέας νομοθεσίας που ψηφίστηκε σήμερα, δίνεται η δυνατότητα στον Έφορο Φορολογίας να εξετάσει τις υποβλήθησες αιτήσεις μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026, καθώς δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα η μελέτη τους εξαιτίας της καθυστέρησης των αρμόδιων αρχών.

Συνεπώς, με τη παράταση που δόθηκε όσοι υπέβαλαν αιτήσεις την κρίσιμη περίοδο, θα αξιοποιήσουν την προηγούμενη νομοθεσία, που προβλέπει την επιβολή 5% ΦΠΑ στα πρώτα στα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα (τμ) ακινήτου, ανεξαρτήτως συνολικού εμβαδού.

Η νομοθεσία που εγκρίθηκε πριν από 3 χρόνια και ισχύει για τους υπόλοιπους, προβλέπει ότι 5% ΦΠΑ επιβάλλεται στα πρώτα 130 τ.μ. κατοικίας/διαμερίσματος, με αξία μέχρι €350 χιλ. Παράλληλα, εφαρμόζεται και κλιμακωτή επιβολή μειωμένου ΦΠΑ. Για κατοικίες και διαμερίσματα με εμβαδόν από 131 τ.μ. μέχρι 190 τ.μ. και με αξία μέχρι €475 χιλ. επιβάλλεται 19% ΦΠΑ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου δήλωσε πως κατά τις μεταβατικές διατάξεις υπήρξε καθυστέρηση στην έκδοση των σχετικών αδειών από ΕΟΑ, τονίζοντας πως με την παράταση που δίνεται δεν θα μετακινηθεί το κόστος της αργοπορίας στους αγοραστές ακινήτων.

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης, τόνισε πως η ΕΕ είχε συμφωνήσει το 2023 με τις μεταβατικές διατάξεις που δόθηκαν, επισημαίνοντας πως υποβλήθηκαν αιτήσεις για την έκδοση πολεοδομικών αδειών από ΕΟΑ που δεν εκδόθηκαν λόγω καθυστερήσεων.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης δήλωσε πως κατανοούν τα κίνητρα όσων ψήφισαν την νομοθεσία, υπογραμμίζοντας όμως ότι το ΑΚΕΛ καθόρισε τη θέση του στη βάση ότι δεν πρέπει να δοθεί ευκαιρία σε όσους κτίζουν οκκέλες να επωφεληθούν με τον μειωμένο ΦΠΑ.