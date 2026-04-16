Υπό τη μορφή του κατεπείγοντος (ώστε να εγκριθεί αυθημερόν) κατατέθηκε στη σημερινή Ολομέλεια της Βουλής πρόταση νόμου για τη συνέχιση των μεταβατικών διατάξεων σε σχέση με τον μειωμένο ΦΠΑ 5% κατά την αγορά ή την ανέγερση κύριας κατοικίας/διαμερίσματος.

Η πρόταση νόμου υπογράφεται από όλα τα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ και θα τεθεί σήμερα προς ψήφιση.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, φέτος τον Ιούνιο σταματά η εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της νέας νομοθεσίας που εγκρίθηκε το 2023. Συγκεκριμένα, οι μεταβατικές διατάξεις που εγκρίθηκαν πριν από τρία χρόνια προνοούσαν πως όσοι είχαν υποβάλει αίτηση για πολεοδομική άδεια από τις αρχές Ιουνίου του 2023 μέχρι την 31η Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ανεξαρτήτως πότε θα ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικοδομής, συνεχίζουν να πληρώνουν ΦΠΑ 5%, όπως με την προηγούμενη νομοθεσία.

Δηλαδή, παρά την αλλαγή του νομικού πλαισίου, εδώ και τρία χρόνια συνεχίζει να εφαρμόζεται το χαλαρό νομικό πλαίσιο για το οποίο η Δημοκρατία είχε λάβει αιτιολογημένη γνώμη (παρατήρηση) από την Κομισιόν και παράλληλα εφαρμοζόταν και η νέα νομοθεσία για νέες αιτήσεις.

Ο προηγούμενος νόμος προέβλεπε την επιβολή 5% ΦΠΑ στα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα (τμ) ακινήτου, ανεξαρτήτως συνολικού εμβαδού της κατοικίας. Η νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ προβλέπει ότι 5% ΦΠΑ επιβάλλεται μόνο στα πρώτα 130 τ.μ. κατοικίας/διαμερίσματος, με αξία μέχρι €350 χιλ. Παράλληλα, εφαρμόζεται και κλιμακωτή επιβολή μειωμένου ΦΠΑ. Για κατοικίες και διαμερίσματα με εμβαδόν από 131 τ.μ. μέχρι 190 τ.μ. και με αξία μέχρι €475 χιλ. επιβάλλεται 19% ΦΠΑ.