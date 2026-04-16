Η Ολομέλεια της Βουλής έκανε ομόφωνα αποδεκτή την αναπομπή, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, του νόμου που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και υπαλλήλους, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις που σχετίζονται κυρίως με την απόκτηση μετοχών.

Ο λόγος της αναπομπής του νόμου, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, αφορούσε την απόκτηση μετοχών, κάτι που αποτελεί περιουσιακό δικαίωμα με βάση το άρθρο 23 του Συντάγματος.

Νωρίτερα σήμερα, σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, συζητήθηκε η αναπομπή, με την Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα, Γιάννα Χατζηχάννα, η οποία εκπροσώπησε και τη Νομική Υπηρεσία, να αναφέρει πως «ο περιορισμός αυτός συρρικνώνει αδικαιολόγητα το συνταγματικό δικαίωμα για κατοχή περιουσίας». «Το μόνο που θεωρώ ότι μπορεί να γίνει υπό τις περιστάσεις είναι να διαγραφεί από την ανάληψη εργασίας η κατοχή μετοχών που εμπίπτει στο άρθρο 23 του συντάγματος», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, εισηγήθηκε μια τροποποίηση η οποία έγινε αποδεκτή τόσο από τη Νομική Υπηρεσία όσο και από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Θεσμών. Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, οι πρώην αξιωματούχοι θα πρέπει να ενημερώνουν την ανεξάρτητη ειδική τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της Ανάληψης Εργασίας, όταν προχωρούν στην απόκτηση μετοχών εντός διετίας. Με τη σειρά της, η ειδική τριμελής επιτροπή, σύμφωνα την εισήγηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ που έγινε αποδεκτή, θα τηρεί μητρώο και θα ενημερώνει εμπιστευτικά ανά εξάμηνο τη Βουλή.

Σε τοποθέτησή του στην Ολομέλεια ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, εξήγησε πως «στόχος είναι να υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος για την ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην αξιωματούχους και σε αυτόν τον έλεγχο δεν μπορεί να απουσιάζει η διαδικασία λήψης μετοχών. Σε αυτό το σημείο έγινε η αναπομπή, την οποία κάνουμε μερικώς αποδεχτή, δεδομένου ότι τροποποιείται το κείμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει υποχρέωση το πρόσωπο αυτό να ενημερώνει την επιτροπή και αυτή με τη σειρά της να ενημερώνει τη Βουλή. Έτσι τουλάχιστον πετυχαίνουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο».