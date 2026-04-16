Μέσω των εξετάσεων DNA και αποτυπωμάτων, αναμένεται να ταυτοποιηθεί το δεύτερο θύμα της διπλής τραγωδίας στη Γερμασόγεια, η οποία σημειώθηκε το Μεγάλο Σάββατο στη Λεμεσό. Από τη σορό του δεύτερου θύματος έχουν ληφθεί δείγματα για επιστημονικές εξετάσεις, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, από τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί από τις αρχές μέχρι σήμερα φαίνεται ότι το δεύτερο θύμα είχε κλείσει το διαμέρισμα για διαμονή μέσω της πλατφόρμας Booking λίγες ημέρες πριν από την τραγωδία.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της ιστοσελίδα μας, το διαμέρισμα ανήκει σε συγκεκριμένο ιδιοκτήτη αλλά η διαχείρισή του έχει ανατεθεί σε εταιρεία που το ενοικιάζει σε τρίτους. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κατάθεση από τον υπεύθυνο της εταιρείας, η οποία αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Το δεύτερο θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχεται από χώρα της Ανατολικής Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι από τη νενομισμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε στις σορούς των δύο θυμάτων από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός τους οφείλεται στο σύνδρομο καταπλάκωσης.

Σε μια άλλη εξέλιξη, το προσεχές Σάββατο, ακριβώς μία εβδομάδα μετά την τραγωδία, φίλοι και ομοεθνείς του 27χρονου Νιγηριανού θα συγκεντρωθούν έξω από την πολυκατοικία για να αποτίσουν φόρο τιμής στα δύο θύματα και να προσευχηθούν για τις ψυχές τους. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα, και οι παρευρισκόμενοι θα αφήσουν κεριά και λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.