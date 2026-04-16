Συνολικά 77 καταγγελίες προέκυψαν από την Ομάδα Ζ της Αστυνομίας, εκ των οποίων οι 23 αφορούσαν αδικήματα παράνομης στάθμευσης κατά τους τροχονομικούς ελέγχους το πρωί στη Λευκωσία.

Να σημειωθεί ότι, η Αστυνομία εξήγγειλε εβδομάδα ενημέρωσης και αστυνόμευσης με εντατικοποιημένους τροχονομικούς ελέγχους, με έμφαση στη διενέργεια ελέγχων ορίου ταχύτητας, με στόχο την πρόληψη των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.

Οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 13/04/2026 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 19/04/2026, ενώ παράλληλα θα διεξάγονται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL.

Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αστυνομία.