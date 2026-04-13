Η Αστυνομία εξαγγέλλει εβδομάδα ενημέρωσης και αστυνόμευσης με εντατικοποιημένους τροχονομικούς ελέγχους, με έμφαση στη διενέργεια ελέγχων ορίου ταχύτητας, με στόχο την πρόληψη των σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.

Οι εντατικοποιημένοι έλεγχοι ξεκινούν από σήμερα Δευτέρα 13/04/2026 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 19/04/2026, ενώ παράλληλα θα διεξάγονται και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας ROADPOL.

Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης σοβαρών και θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων.