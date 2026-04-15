Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι δεν θα χρειαστεί να παραταθεί η εκεχειρία με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα έντονη αισιοδοξία για τις εξελίξεις των επόμενων ημερών, τις οποίες χαρακτήρισε «καταπληκτικές», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται σημαντικές αλλαγές στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

«Νομίζω ότι θα παρακολουθήσετε δύο καταπληκτικές ημέρες που έρχονται. Πραγματικά το πιστεύω», δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται εξελίξεις που θα επηρεάσουν θεαματικά την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν ο πόλεμος θα τερματιστεί μέσω συμφωνίας ή εάν η αμερικανική πλευρά θα αρκεστεί στην εξουδετέρωση των δυνατοτήτων του αντιπάλου. Ο Τραμπ απάντησε ότι και τα δύο σενάρια είναι πιθανά, επισημαίνοντας ωστόσο ότι προτιμάται μια συμφωνία, καθώς θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανοικοδόμηση. «Θα μπορούσε να τελειώσει με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά θεωρώ ότι μια συμφωνία είναι προτιμότερη, γιατί τότε θα μπορέσουν να ανοικοδομήσουν. Πράγματι έχουν πλέον ένα διαφορετικό καθεστώς. Όπως και να έχει, εξουδετερώσαμε τους ριζοσπάστες. Έχουν φύγει, δεν βρίσκονται πλέον ανάμεσά μας», ανέφερε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι η παρουσία του στην ηγεσία της χώρας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διεθνή σταθερότητα. «Αν δεν ήμουν πρόεδρος, ο κόσμος θα είχε διαλυθεί», είπε, αποδίδοντας στη δική του πολιτική καθοριστική συμβολή στην αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης.

President Trump told me today he isn't thinking about extending the ceasefire. He doesn't think it will be necessary.



"I think you’re going to be watching an amazing two days ahead," he said. "I really do."



I asked if the war ends with a deal, or "do you just say, look, we… April 15, 2026

Πιθανή η επανέναρξη των συνομιλιών ακόμα και αυτήν την εβδομάδα

Νωρίτερα, μιλώντας τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο της New York Post, ο Τραμπ έκανε λόγο περί ενδεχόμενης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν, ενώ αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφώνησαν στην Ουάσιγκτον να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες για το άλλο βασικό μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να μείνεις εκεί πέρα, αλήθεια, διότι κάτι θα μπορούσε να γίνει κάτι κατά τη διάρκεια των δυο επόμενων ημερών», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος στον δημοσιογράφο της ταμπλόιντ που βρίσκεται στο Ισλαμαμπάντ.

Η εφημερίδα εξήγησε πως ο Τραμπ επέστρεψε τηλεφώνημα της δημοσιογράφου της μερικά λεπτά αφού της είχε απαντήσει αρχικά ότι δεν ήταν πολύ πιθανό να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες στην πακιστανική πρωτεύουσα. Πήρε να πει πως θεωρεί «πιο πιθανό» οι Αμερικανοί διαπραγματευτές να επιστρέψουν διότι «ο στρατάρχης» (σ.σ. Ασίμ Μουνίρ, ο επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν) «κάνει σούπερ δουλειά».

Το σαββατοκύριακο, ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων, στις οποίες την Ουάσιγκτον αντιπροσώπευσε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, μερικές ημέρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων, την 8η Απριλίου, ήταν άκαρπος.

Δυο υψηλόβαθμες πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ισλαμαμπάντ σημείωσαν πως η πακιστανική κυβέρνηση επιδιώκει να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε χθες να ξαναρχίσουν «σοβαρές διαπραγματεύσεις», αφού επέμεινε, για ακόμη μια φορά, στο ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή την κρίση».

Στην «ίδια πλευρά»

Όσον αφορά το άλλο μέτωπο του πολέμου, στο οποίο αναμετρώνται ο στρατός του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, προσκείμενο στο Ιράν, η ισραηλινή και η λιβανική κυβέρνηση συμφώνησαν να αρχίσουν απευθείας διαπραγματεύσεις με σκοπό να υπάρξει διαρκής ειρήνη έπειτα από δυόμισι ώρες συνομιλιών, «παραγωγικών», ανάμεσα στους πρεσβευτές τους στην Ουάσιγκτον, των πρώτων του είδους από το 1993.

Η αμερικανική διπλωματία διευκρίνισε ότι το πότε και το πού «μένει να οριστεί από κοινού».

«Έγινε φανερό σήμερα ότι βρισκόμαστε (σ.σ. το Ισραήλ και ο Λίβανος) στην ίδια πλευρά», είπε ο ισραηλινός πρεσβευτής Γιεχιέλ Λέιτερ. «Είμαστε ενωμένοι στη βούλησή μας να απελευθερώσουμε τον Λίβανο» από τη Χεζμπολά, πρόσθεσε.

Ο πρεσβευτής Λέιτερ τόνισε επίσης πως δεν θέλει καμιά εμπλοκή της Γαλλίας στις συνομιλίες με τον Λίβανο.

«Θα θέλαμε να κρατήσουμε τους Γάλλους όσο πιο μακριά είναι δυνατόν από πρακτικά τα πάντα, αλλά πάνω απ’ όλα όσον αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες», πέταξε, όχι και πολύ διπλωματικά, ο αντιπρόσωπος του Ισραήλ.

Η ομόλογός του Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ χαρακτήρισε την «προπαρασκευαστική συνάντηση» που έγινε χθες «εποικοδομητική» και «κάλεσε να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Λίβανος «δεν καλυπτόταν» από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ΗΠΑ-Ιράν, συνέχισε και ενέτεινε τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη χώρα και δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον νότο, αντίθετα επιδιώκει να επεκτείνει τις περιοχές υπό τον έλεγχό του.

Η Χεζμπολάχ, απούσα, χαρακτήρισε τις συνομιλίες «παράδοση» της κυβέρνησης του Λιβάνου κι ανέλαβε την ευθύνη, καθώς άρχιζαν, για εκτοξεύσεις ρουκετών εναντίον παραμεθόριων κοινοτήτων στο Ισραήλ.

Το πετρέλαιο κάτω από τα 100 δολάρια

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν το σιιτικό κίνημα εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ υποστηρίζοντας το Ιράν μετά την έναρξη της επίθεσης ευρείας κλίμακας των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε εξαπολύοντας καταιγιστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Έκτοτε πάνω από 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, ενώ περίπου ένα εκατομμύριο έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους — με άλλα λόγια το ένα πέμπτο του πληθυσμού, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Στην ισραηλινή πλευρά, ο στρατός λέει πως έχει υποστεί δεκατρείς απώλειες. Δέκα μέλη του τραυματίστηκαν χθες σε μάχες στην πόλη Μπιντ Τζμπάιλ (νότια).

Στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, κάτοικοι δεν έκρυβαν την εξάντλησή τους. «Είμαστε υπέρ» των διαπραγματεύσεων, «αν είναι προς το συμφέρον του Λιβάνου», αν «επιλύσει τα προβλήματα», είπε ο Καμάλ Αγιάντ, 49 ετών, που επισκευάζει παράθυρα. «Θέλουμε ειρήνη για τα παιδιά μας και για το μέλλον μας, είμαστε αποκαμωμένοι, ζήσαμε τόσους πολέμους».

Στον Κόλπο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι εμπόδισε έξι πλοία να φύγουν από ιρανικά λιμάνια τις πρώτες 24 ώρες του αποκλεισμού τους την επιβολή του οποίου ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ εν είδει αντιποίνων για το de facto κλείσιμο των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ.

Η παράλυση προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που όμως χθες υποχώρησαν κάτω από το φράγμα των 100 δολαρίων (-7,8% στα 91,28 δολάρια το WTI, -4,60% στα 94,79 δολάρια το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας), καθώς οι αγορές μοιάζουν να προσμένουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον-Τεχεράνης.

