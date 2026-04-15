Έναν κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο χρησιμοποίησε κρυφά το Ιράν αποκτώντας τη δυνατότητα να στοχοθετήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, αναφέρουν οι Financial Times.

Ο δορυφόρος TEE-01B, που κατασκευάστηκε και εκτοξεύτηκε από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co, αποκτήθηκε από την Αεροδιαστημική Δύναμη του σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα τέλη του 2024, μετά την εκτόξευσή του στο διάστημα από την Κίνα, αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο διαρροή ιρανικών στρατιωτικών εγγράφων.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2024, η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, η οποία επιβλέπει τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και διαστήματος του Ιράν, φέρεται να συμφώνησε να πληρώσει περίπου 36,6 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει τον έλεγχο του δορυφορικού συστήματος.

Ο δορυφόρος μπορεί να καταγράφει εικόνες σε ανάλυση περίπου μισού μέτρου και είναι αντίστοιχη των υψηλής ανάλυσης εμπορικά διαθέσιμων δυτικών δορυφορικών εικόνων. Πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση στις δυνατότητες της επιτρέποντας τον εντοπισμό αεροσκαφών, οχημάτων και αλλαγών στις υποδομές.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, δόθηκε στους Φρουρούς της Επανάστασης πρόσβαση σε εμπορικούς επίγειους σταθμούς που λειτουργούν από την Emposat, έναν πάροχο υπηρεσιών δορυφορικού ελέγχου και δεδομένων με έδρα το Πεκίνο, με παγκόσμιο δίκτυο που εκτείνεται στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές.

Ποιες εγκαταστάσεις παρακολουθούσε ο δορυφόρος

Οι Ιρανοί διοικητές έδωσαν εντολή στον δορυφόρο να παρακολουθεί σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα που επικαλείται λίστες συντεταγμένων με χρονοσήμανση, δορυφορικές εικόνες και ανάλυση της τροχιάς. Οι εικόνες τραβήχτηκαν τον Μάρτιο πριν και μετά τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε αυτές τις τοποθεσίες, αναφέρουν οι FT.

Τα αρχεία καταγραφής δείχνουν ότι ο δορυφόρος κατέγραψε εικόνες της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπα Σουλτάν στη Σαουδική Αραβία στις 13, 14 και 15 Μαρτίου. Στις 14 Μαρτίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη στη βάση είχαν χτυπηθεί. Πέντε αεροσκάφη ανεφοδιασμού της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ υπέστησαν ζημιές.

Ο δορυφόρος παρακολουθουσε επίσης την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και τοποθεσίες κοντά στη ναυτική βάση του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν και το αεροδρόμιο του Ερμπίλ του Ιράκ, περίπου την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις για τις οποίες ανέλαβαν την ευθύνη οι Φρουροί της Επανάστασης.

Στις περιοχές που βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τον δορυφόρο περιλαμβάνονται επίσης η αεροπορική βάση Camp Buehring και Ali Al Salem στο Κουβέιτ, η αμερικανική στρατιωτική βάση Camp Lemonnier στο Τζιμπουτί και το Διεθνές Αεροδρόμιο Duqm στο Ομάν. Επίσης, υπό επιτήρηση ήταν ο λιμένας εμπορευματοκιβωτίων Khor Fakkan και το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης Qidfa στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και οι εγκαταστάσεις Alba στο Μπαχρέιν — ένα από τα μεγαλύτερα χυτήρια αλουμινίου στον κόσμο.

Η χρήση ενός κινεζικής κατασκευής δορυφόρου από τους Φρουρούς της Επανάστασης και οι επανειλημμένες επιθέσεις του Ιράν εναντίον των γειτονικών του χωρών με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι πιθανό να είναι εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, σημειώνουν οι FT αναφέροντας ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των χωρών του Κόλπου και ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου τους.

naftemporiki.gr