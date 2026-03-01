Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι θα εξαπολύσουν «την πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία» εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, λιγότερο από 24 ώρες μετά την έναρξη κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας και μετά την επιβεβαίωση από την κρατική τηλεόραση του θανάτου του Ανώτατου Ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ.

Σε ανακοίνωσή τους μέσω της πλατφόρμας Telegram, οι Φρουροί – επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων – ανέφεραν ότι «η πιο άγρια επιθετική επιχείρηση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα αρχίσει από τη μια στιγμή στην άλλη εναντίον των κατεχόμενων εδαφών και βάσεων του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού».

Η διατύπωση αυτή συνιστά σαφή απειλή για άμεση κλιμάκωση της σύγκρουσης, με στόχο τόσο ισραηλινούς όσο και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους.

Κλιμάκωση μετά τον θάνατο Χαμενεΐ

Η ανακοίνωση έρχεται σε ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία, καθώς νωρίτερα σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ.

Οι κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν ξεκίνησαν λιγότερο από 24 ώρες πριν από τη νέα απειλή των Φρουρών της Επανάστασης, με τη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε κατάσταση γενικευμένης στρατιωτικής έντασης.

Οι εξελίξεις παραμένουν ραγδαίες, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Τεχεράνης και τις ενδεχόμενες απαντήσεις Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ.

protothema.gr