Ανεπιφύλακτα, λέω «ναι». Σε εκείνους, όμως, που απαντώ «όχι», είναι εκείνοι που στο όνομα του όποιου Θεού λένε ότι πιστεύουν, κάνουν τα χειρότερα εγκλήματα. Ή, στην καλύτερη περίπτωση, δεν κάνουν τίποτα. Αυτοί, κυριολεκτικά, δεν έχουν τον Θεό τους.

Ας φοράνε ράσα, ή ό,τι άλλο απαιτεί η θρησκεία τους. Πάντως, ο σοφός μας λαός (αυτό παίζεται…), λέει ότι «τα ράσα δεν κάνουν τον παπά».

Οι μουσουλμάνοι ιμάμηδες φορούν τουρμπάνι, Ένα ύφασμα τυλιγμένο γύρω από το κεφάλι ή πάνω από ένα μικρό σκουφάκι. Το χρώμα του μπορεί να υποδηλώνει την καταγωγή (π.χ. πράσινο στους Σιίτες για απογόνους του Προφήτη).

Η ενδυμασία των ραββίνων εξαρτάται από το αν ανήκουν στον Ορθόδοξο, Χασιδικό ή μη θρησκευόμενο χώρο: Κιπά ή Γιαρμούλκε: Το μικρό κάλυμμα κεφαλής (σκουφάκι) που φορούν οι πιστοί Εβραίοι.

Ταλίτ: Το τετράγωνο σάλι προσευχής με κρόσσια (tzitzit) στις άκρες, που φοριέται κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής.

Κίττελ: Ένας λευκός χιτώνας που φοριέται από κάποιους ραββίνους σε πολύ επίσημες ή ιερές περιστάσεις (π.χ. Γιομ Κιπούρ).

Καπέλο: Πολλοί Ορθόδοξοι ραββίνοι φορούν μαύρα καπέλα (π.χ. fedora ή homburg) και, σε συγκεκριμένες χασιδικές ομάδες, γούνινα καπέλα όπως το Shtreimel.

Πηγή: ΑΙ

Ρώτησαν μία βουλευτή στην Ελλάδα, «πώς βλέπετε τα Στενά του Ορμούζ;» κι απάντησε αμέσως «Στενά». Εδώ και ο Ύψιστος σηκώνει τα χέρια ψηλά…

Εκεί, όμως, που έπρεπε, λέω τώρα, να σηκώσει τα χέρια του, όχι ψηλά, αλλά εκεί που πρέπει, για να συνεφέρει αυτόν τον χυδαίο τύπο, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, από αυτήν την άθλια εξυπνάδα που ανέβασε στο «Χ».

Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄, που δεν άντεξε να μην συνεφέρει τον ηλίθιο. «Καθόλου δεν με ενδιαφέρει τι νομίζει για μένα ο Τραμπ. Οι πράξεις του είναι σκέτη ντροπή για τις αξίες και την αξιοπρέπεια που οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν. Η Ιστορία θα τον κρίνει. Και δεν θα είναι ευγενική μαζί του».

Μιλώντας, αργότερα, σε δημοσιογράφους στο παπικό αεροπλάνο προς την Αλγερία τη Δευτέρα, δήλωσε:

«Νομίζω ότι οι άνθρωποι που διαβάζουν, θα μπορούν να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα: Δεν είμαι πολιτικός, δεν έχω καμία πρόθεση να μπω σε συζήτηση μαζί του. Αντίθετα, ας επιδιώκουμε πάντα την ειρήνη και ας βάζουμε τέλος στους πολέμους. Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ. Μιλάω για το Ευαγγέλιο, δεν είμαι πολιτικός. Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου πρέπει να κακοποιείται με τον τρόπο που κάνουν κάποιοι. Θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά κατά του πολέμου, να προσπαθώ να προωθώ την ειρήνη, τον πολυμερή διάλογο μεταξύ κρατών προκειμένου να αναζητηθεί η σωστή λύση στα προβλήματα. Το μήνυμα της Εκκλησίας είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, μακάριοι οι ειρηνοποιοί. Δεν βλέπω τον ρόλο μου ως πολιτικό, δεν θέλω να μπω σε συζήτηση μαζί του. Πάρα πολλοί άνθρωποι υποφέρουν στον κόσμο».

Δεν ξέρω αν έπρεπε ο Ποντίφικας να απαντούσε στον Τραμπ. Πολλοί λένε «όχι». Το ένα επιχείρημα είναι ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες δεν πρέπει να ανακατεύονται με την πολιτική, …, όπως και οι δικοί μας στη Κύπρο, ε;

Και το άλλο επιχείρημα είναι: Αφού τα έψαλλε στον Τραμπ, γιατί χαρίστηκε στον Πούτιν, στον Νετανιάχου και όλη τη γνωστή, πολεμοχαρή συνομοταξία…

(*) Ας βάζει συχνότερα το χέρι Του…