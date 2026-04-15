Η Ιαπωνία σχεδιάζει να παράσχει έως και 10 δισ. δολάρια σε οικονομική στήριξη σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, προκειμένου να τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την εκτόξευση των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι αναμένεται να ανακοινώσει τη βοήθεια, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει και δάνεια, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης με ηγέτες της περιοχής που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Τετάρτης, όπως ανέφερε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK. Παρόμοιες αναφορές έκαναν και τα Kyodo News και η εφημερίδα Yomiuri.

Η Ιαπωνία εισάγει προϊόντα που σχετίζονται με το πετρέλαιο και χρησιμοποιούνται σε ιατρικές εφαρμογές από τη Νοτιοανατολική Ασία, και υπάρχουν ανησυχίες ότι τα χαμηλά αποθέματα πετρελαίου ορισμένων χωρών θα μπορούσαν να διαταράξουν τις προμήθειες, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για σχόλιο.

Ο επικεφαλής γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου, Μινορού Κιχάρα, δήλωσε σε ενημέρωση προς τα ΜΜΕ νωρίτερα την Τετάρτη ότι η Ιαπωνία “εξετάζει τη συνεργασία με ασιατικές χώρες από την οπτική της διασφάλισης της προμήθειας προϊόντων που παράγονται από πετρελαιοειδή και της ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας”.

Σε περίπτωση διαταραχής των προμηθειών, αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύστημα υγείας της Ιαπωνίας, σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα. Η χώρα σχεδιάζει να παράσχει οικονομική στήριξη μέσω της κρατικά υποστηριζόμενης Ιαπωνικής Τράπεζας Διεθνούς Συνεργασίας, όπως ανέφερε το Kyodo επικαλούμενο ανώνυμους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπως το Βιετνάμ, έχουν ζητήσει στο παρελθόν βοήθεια από την Ιαπωνία, αλλά και τη Νότια Κορέα, για προμήθειες αργού πετρελαίου. Η Ιαπωνία έχει αντλήσει από τα στρατηγικά της αποθέματα σε δύο φάσεις από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν πριν από περίπου έξι εβδομάδες, αλλά έχει δηλώσει ότι τα δικά της αποθέματα προορίζονται για εγχώρια διυλιστήρια και όχι για ξένες χώρες.

Η ίδια η Ιαπωνία δεν αντιμετωπίζει άμεση έλλειψη πετρελαίου. Το υπουργείο Εμπορίου δήλωσε ότι η χώρα μπορεί να εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες αργού πετρελαίου για φέτος, αναζητώντας εναλλακτικές διαδρομές αντί των Στενών του Ορμούζ, όπου η διέλευση παραμένει περιορισμένη, και αξιοποιώντας τα σημαντικά της αποθέματα.

