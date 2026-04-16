Η Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε απλώς να προκριθεί στα ημιτελικά του Champions League, αλλά και να ανέβει στην κορυφή του UEFA Ranking. Οι δύο κολλητές νίκες με τη Ρεάλ και η πρόκριση στην τετράδα, έφερε τους Βαυαρούς στο νούμερο ένα της κατάταξης (146.500 πόντοι), πετώντας στη 2η θέση πλέον τους Μαδριλένους (144.500 πόντοι).

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν οι Λίβερπουλ, Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν και Ατλέτικο Μαδρίτης.

Όσον αφορά τις κυπριακές ομάδες, η Πάφος FC κατάφερε σε μόλις δύο σεζόν να συγκεντρώσει συνολικά 24.125 βαθμούς, με 11.125 τη σεζόν 2024-25 και 13.000 τη σεζόν 2025-26, φτάνοντας έτσι στην 83η θέση της κατάταξης, ψηλότερα από κάθε άλλη κυπριακή ομάδα.

