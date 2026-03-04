Τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συζήτησαν σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο, σύμφωνα με με τον Αναπληρωτή Εκπρόσωπο Τύπου του αμερικανικού ΥΠΕΞ, Τόμι Πίγκοτ.

Σύμφωνα με τον κ. Πίγκοτ «ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Κόμπο».

«Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Επιβεβαίωσαν επίσης την ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου», πρόσθεσε.

ΚΥΠΕ