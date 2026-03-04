Σε συνεχή επιφυλακή βρίσκεται η Κύπρος, καθώς οι εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ είναι καταιγιστικές. Αυξημένα μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία σχολείων, εμπορικών κέντρων και ξενοδοχείων.

Η Βρετανία ανακοίνωσε την αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon, καθώς και ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones, στην Κύπρο. Επιπλέον, η Γαλλία στέλνει αεροσκάφη και φρεγάτα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες έφτασαν στο νησί δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16, τα οποία έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ενώ οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» απέπλευσαν με προορισμό την Κύπρο.

