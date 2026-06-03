Επτά χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο.

Με αφορμή την επέτειο των επτά χρόνων, η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) κ. Ιφιγένεια Καμμίτση αναφέρει ότι «επτά χρόνια μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, το Σύστημα πλέον ωριμάζει και σταθεροποιείται. Σε αυτή τη νέα φάση, προτεραιότητα του Οργανισμού αποτελεί η ουσιαστική και στοχευμένη εξέλιξή του, με έμφαση στην αναβάθμιση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών που λαμβάνει ο πολίτης. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός προχωρεί σε συστηματική αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος με στόχο τον εντοπισμό αδυναμιών και την υλοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών παρεμβάσεων, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων με τρόπο που προσφέρει πραγματικό όφελος στη δημόσια υγεία. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός συνεχίζει να επιδιώκει την ένταξη νέων υπηρεσιών και παροχέων με κριτήριο την αποτελεσματικότητα και την πραγματική τους ωφέλεια, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των υφιστάμενων υπηρεσιών. Με οδηγό την εμπειρία, τα διαθέσιμα δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων και των παροχέων, ο Οργανισμός εργάζεται ώστε το ΓεΣΥ να εξελίσσεται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και να προσφέρει ποιοτική, αξιόπιστη και ανθρωποκεντρική φροντίδα σε όλους».

Από πλευράς του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ, Σταύρος Μιχαήλ, αναφέρει πως «το ΓεΣΥ έχει πλέον εδραιωθεί ως μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές κατακτήσεις του τόπου μας και ως μια μεταρρύθμιση που μεταμόρφωσε ουσιαστικά τον τομέα της υγείας στην Κύπρο». «Η νέα φάση στην οποία εισέρχεται το Σύστημα απαιτεί συλλογική υπευθυνότητα, συνέπεια και διαρκή προσαρμογή στις νέες ανάγκες και προκλήσεις. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας παραμένει σταθερά προσηλωμένος στη διαφύλαξη της ανθεκτικότητας και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ΓεΣΥ. Παράλληλα, στρατηγικός στόχος του παραμένει η ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ώστε να ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας υγείας, χωρίς διακρίσεις».

Το ΓεΣΥ σε αριθμούς

Κατά τον έβδομο χρόνο λειτουργίας του ΓεΣΥ, οι εγγεγραμμένοι δικαιούχοιανήλθαν σε 1.036.681. Η ευρεία αξιοποίηση των υπηρεσιών του Συστήματος αποτυπώνεται ως ακολούθως:

839.955 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί τους Προσωπικούς τους Ιατρούς

676.458 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί τους Ειδικούς Ιατρούς

335.380 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί Ακτινολογικά / Διαγνωστικά Κέντρα

541.456 δικαιούχοι έχουν υποβληθεί σε Eργαστηριακές Eξετάσεις

356.028 δικαιούχοι έχουν επισκεφθεί Oδοντιάτρους

726.044 δικαιούχοι έχουν λάβει φάρμακα ή/και ιατροτεχνολογικά προϊόντα από φαρμακείο

Αξιολογήθηκαν πέραν των 900 αιτημάτων για αποστολή δικαιούχων στο εξωτερικό εκ των οποίων πέραν των 450 λαμβάνουν ή έλαβαν ήδη υπηρεσίες φροντίδας υγείας στο εξωτερικό

Διενεργήθηκαν πέραν των 90.000 εγχειρήσεων.

Πέραν των επισκέψεων, συνταγών, εξετάσεων κα χειρουργικών πράξεων, κατά τον 7ο χρόνο ζωής του ΓεΣΥ, έγιναν παράλληλα, ουσιαστικά βήματα και ενέργειες για τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των υπηρεσιών, την αναβάθμιση της ποιότητας, τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας, την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και της οργανωτικής και λειτουργικής επάρκειας του Οργανισμού.

Αναλυτικά πιο κάτω:

Διεύρυνση και εμπλουτισμός παρεχόμενων υπηρεσιών

Το ΓεΣΥ ενισχύθηκε περαιτέρω με την ένταξη νέων παροχέων και τη διεύρυνση υφιστάμενων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων:

Ένταξη 120 νέων καινοτόμων φαρμάκων και 105 άλλων καινοτόμων θεραπειών (είτε εντάχθηκαν στο ΓεΣΥ είτε αναθεωρήθηκαν τα πρωτόκολλά τους, προκειμένου να καλύψουν περισσότερες ασθένειες ή κατηγορίες ασθενών).

Διεκπεραίωση 16,316 αιτημάτων προέγκρισης για χορήγηση καινοτόμων φαρμάκων στη βάση πρωτοκόλλων και 6,077 αιτημάτων προέγκρισης για παροχή ενδονοσοκομειακών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Αξιολόγηση 4,400 αιτημάτων ονομαστικών φαρμάκων εκ των οποίων τα 2,005 αφορούσαν έναρξη θεραπείας ενώ 216 από αυτά αφορούσαν επείγοντα περιστατικά.

Ένταξη 230 καινοτόμων ή και ισοδύναμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας στους καταλόγους του ΓεΣΥ.

Ένταξη 1 νέου νοσηλευτηρίου.

Ανάληψη της αρμοδιότητας αποστολής δικαιούχων στο εξωτερικό για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής εξόδων για δικαιούχους του ΓεΣΥ για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Εμπλουτισμός στοχευμένων καλύψεων για υπηρεσίες άλλων επαγγελματιών υγείας (όπως εφαρμογή μητρώου ρευματοπαθών για διαφοροποιημένες καλύψεις υπηρεσιών φυσιοθεραπείας καθώς και εμπλουτισμός καλύψεων φυσιοθεραπείας μετά από χειρουργεία και κατάγματα).

Εντατικές διαβουλεύσεις για την πλήρη ένταξη υπηρεσιών εργοθεραπείας καθώς και για την ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ.

Δράσεις για αναβάθμιση της ποιότητας

Η περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τον Οργανισμό. Συγκεκριμένα:

Επεκτάθηκε σε περισσότερες κατηγορίες υπηρεσιών η διασύνδεση της αμοιβής των παροχέων με την ποιότητα των υπηρεσιών, στη βάση ποιοτικών κριτηρίων και δεικτών απόδοσης.

Ολοκληρώθηκε η προσαρμογή και εφαρμογή δύο επιπλέον κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών (ΚΚΟ), οι οποίες αφορούν (α) την αρτηριακή πίεση και υπέρταση και (β) την οστεοαρθρίτιδα, καθώς και των αντίστοιχων δεικτών ποιότητας (ΔΠ).

Ενισχύθηκε και επεκτάθηκε η λειτουργία των μητρώων χρόνιων ασθενών, με στόχο τη βελτιωμένη διαχείριση και παρακολούθηση συγκεκριμένων κατηγοριών χρόνιων ασθενών, καθώς και την παροχή ειδικών ρυθμίσεων πρόσβασης ή/και παρακολούθησης εντός του Συστήματος, με πιο πρόσφατη την ένταξη του μητρώου ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Αναβαθμίστηκε το Σύστημα Πληροφορικής (ΣΠ) για καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, με προσθήκες πληροφοριών στο ιατρικό προφίλ, όπως η δυνατότητα καταχώρισης ομάδας αίματος.

Προστέθηκε ο αναγνωριστικός γραμμικός κώδικας για εκτέλεση συνταγών στην Πύλη Δικαιούχων.

Συνεχίστηκε η παροχή εξυπηρέτησης προς κάθε ενδιαφερόμενο που επικοινωνεί με τον Οργανισμό, καθώς και η έγκαιρη διαχείριση ερωτημάτων και παραπόνων. Οι αναφορές και τα παράπονα αξιοποιούνται ως σημαντικό εργαλείο εντοπισμού λειτουργικών αδυναμιών και συνεχούς βελτίωσης.

Διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του ΓεΣΥ

Ολοκληρώθηκε η 4η αναλογιστική μελέτη του International Labour Organization (ILO), η οποία επιβεβαιώνει τη βιωσιμότητα του Ταμείου του ΓεΣΥ έως το 2033.

Ταυτόχρονα, με βάση τις μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2025, το αποθεματικό του Ταμείου του ΟΑΥ ανήλθε στα 787 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας δαπάνες περίπου 4,8 μηνών, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, το οποίο ανέρχεται σε δαπάνες 3 μηνών.

Ο Οργανισμός παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την πορεία των δαπανών και των εσόδων του Ταμείου, επεκτείνοντας συνεχώς τους ελέγχους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης ή άλλων στρεβλώσεων.

Ενισχυμένος έλεγχος και εποπτεία των παροχέων και των δικαιούχων

Ο Οργανισμός εφαρμόζει διαρκώς ενισχυμένους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας, με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, την πρόληψη καταχρήσεων και την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Συστήματος.

Αναστολή ή/και τερματισμό 2 συμβάσεων παροχέων, οι οποίες προέκυψαν από διερευνήσεις.

Αναστολή ή/και τερματισμό 29 συμβάσεων λόγω μη συμμόρφωσης με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Πραγματοποιήθηκαν περίπου 850.000 έλεγχοι απαιτήσεων αποζημιώσεων, που αντιστοιχούσαν σε €180 εκατ., και μέσα από τους ελέγχους εντοπίστηκαν προβλήματα σε απαιτήσεις ύψους €19 εκατ., τα οποία ανακτήθηκαν μέσω συμψηφισμών και αναπροσαρμογών.

Το ίδιο το σύστημα του ΓεΣΥ απέτρεψε την υποβολή 2,2 εκατομμυρίων λανθασμένων απαιτήσεων συνολικής αξίας πέραν των €200 εκατ., εντοπίζοντας αυτόματα λάθη πριν καταβληθούν αποζημιώσεις.

Σε 46 περιπτώσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους €200.000, ενώ 1 υπόθεση παραπέμφθηκε στην Αστυνομία.

Εφαρμόστηκε μηχανισμός ελέγχου εισαγωγών μέσω επιτόπιων ελέγχων σχεδόν σε όλα τα νοσηλευτήρια του ΓεΣΥ κατά τη διάρκεια του οποίου ελέγχθηκαν 4.000 ενδονοσοκομειακά περιστατικά όπου αξιολογήθηκε κατά πόσο εκ πρώτης όψεως η εισαγωγή ήταν αναγκαία ή όχι.

Οργανωτική και λειτουργική επάρκεια οργανισμού και άλλες δράσεις

Εφαρμογή προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό καταχρήσεων (advanced data analytics tools).

Ανάληψη της διαχείρισης και του συντονισμού του Συστήματος Πληροφορικής και των επιχειρηματικών διαδικασιών του ΓεΣΥ από τον Οργανισμό.

Συνεχής παρακολούθηση και διαχείριση της επάρκειας φαρμάκων και των ελλείψεων.

Υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των δικαιούχων και των παροχέων.

Υλοποίηση ενεργειών και δράσεων που αφορούν στην αποτελεσματική διαχείριση της συμμετοχής των παροχέων ενδονοσοκομειακής και φαρμακευτικής φροντίδας υγείας στο ΓεΣΥ.

Ενδυνάμωση του πλαισίου διακυβέρνησης του Οργανισμού και ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης 75 νέων και κενών θέσεων λειτουργών και βοηθών γραμματειακών λειτουργών με σκοπό την οργανωτική και λειτουργική ενδυνάμωση του Οργανισμού.

Συνολική αποτίμηση από τον ΟΑΥ

Όπως σημειώνει ο Οργανισμό, «ο τομέας της υγείας δεν αποτελεί ένα στατικό περιβάλλον, αλλά έναν δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο χώρο, ο οποίος επηρεάζεται από τις εξελίξεις της επιστήμης, τις δημογραφικές μεταβολές, τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις διαρκώς αναδυόμενες ανάγκες των δικαιούχων. Ως εκ τούτου, η συνεχής προσαρμογή, αναβάθμιση και εξέλιξη των συστημάτων υγείας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητάς τους».

Μέσα στα επτά χρόνια λειτουργίας του, προστίθεται, το ΓεΣΥ έχει αποδείξει στην πράξη την ικανότητά του να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις, εξελισσόμενο διαρκώς μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, καινοτόμες πολιτικές και ουσιαστικές βελτιώσεις προς όφελος των δικαιούχων.

«Συνεχίζοντας τη σταθερή εξελικτική του πορεία, το ΓεΣΥ παραμένει προσηλωμένο στις θεμελιώδεις αρχές της καθολικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όραμα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είναι η διατήρηση του ΓεΣΥ ως ένα σύγχρονο, ισχυρό και αξιόπιστο Σύστημα Υγείας για τη σημερινή κοινωνία και τις επόμενες γενιές», καταλήγει.