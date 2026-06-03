Ανακαλύψτε ποια τρόφιμα αποτελούν τις καλύτερες πηγές σιδήρου, αλλά και μικρά μυστικά που μπορούν να ενισχύσουν την απορρόφησή του από τον οργανισμό.

Ο σίδηρος περιέχεται τόσο σε ζωικές τροφές, όπως το κρέας, το ψάρι και τα πουλερικά, όσο και σε φυτικές, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα όσπρια, οι ξηροί καρποί και τα σιτηρά.

Ανάμεσα στον ζωικό και τον φυτικό σίδηρο, ο πρώτος θεωρείται προτιμότερος, καθώς απορροφάται ευκολότερα από τον οργανισμό, σύμφωνα με τους διαιτολόγους.

Το συκώτι αποτελεί την πλουσιότερη πηγή σιδήρου -κάτι που δεν είναι τυχαίο, αφού το ήπαρ είναι το όργανο όπου αποθηκεύεται κατά κύριο λόγο το συγκεκριμένο ιχνοστοιχείο.

Για να προσλάβετε μεγαλύτερη ποσότητα ζωικού σιδήρου, μπορείτε να επιλέγετε, εκτός από το συκώτι, μοσχαρίσιο κρέας, αυγά, ψάρια και πουλερικά.

Ο σίδηρος που βρίσκεται στις φυτικές τροφές -ακόμη και στο σπανάκι -απορροφάται σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με εκείνον των ζωικών τροφίμων. Γι’ αυτό χρειάζεται σωστός συνδυασμός, ώστε να περιορίζονται οι απώλειες και να αξιοποιείται καλύτερα από τον οργανισμό.

Η απορρόφηση του φυτικού σιδήρου αυξάνεται όταν τα τρόφιμα που τον περιέχουν συνδυάζονται με πηγές βιταμίνης C. Τέτοιες είναι τα φρούτα όπως το πορτοκάλι, το γκρέιπφρουτ, το πεπόνι, οι φράουλες και το ακτινίδιο, αλλά και λαχανικά όπως το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, η ντομάτα, ο χυμός ντομάτας, οι πατάτες και οι πράσινες ή κόκκινες πιπεριές.

Τέλος, η απορρόφηση του φυτικού σιδήρου μειώνεται όταν καταναλώνεται μαζί με καφέ, τσάι, αναψυκτικά, σοκολάτα, κόκκινο κρασί, γαλακτοκομικά ή μεγάλες ποσότητες φυτικών ινών, όπως αυτές που περιέχονται στα σιτηρά ολικής άλεσης.

ygeiamou.gr