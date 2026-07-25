«Είχε άγιο» ο οδηγός μιας νταλίκας, ο οποίος επέζησε από σοβαρό ατύχημα, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα.
Σοκαριστικό βίντεο δείχνει ένα φορτίο από τεράστια ξύλινα δοκάρια να έχει διαπεράσει την καμπίνα του φορτηγού μετά από απότομο φρενάρισμα στην πολιτεία της Τζόρτζια στις ΗΠΑ — καταστρέφοντας ένα μεγάλο μέρος του παρμπρίζ στη θέση του οδηγού.
Οι αρχές αναφέρουν ότι το φορτίο μετατοπίστηκε προς τα εμπρός όταν ο οδηγός, για άγνωστους λόγους, πάτησε απότομα τα φρένα. Αστυνομικοί δήλωσαν ότι, όλως παραδόξως, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, παρότι κανείς δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να επιζήσει αν κρίνει από τα τρομακτικά πλάνα.