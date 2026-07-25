«Είχε άγιο» ο οδηγός μιας νταλίκας, ο οποίος επέζησε από σοβαρό ατύχημα, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά τραύματα.

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει ένα φορτίο από τεράστια ξύλινα δοκάρια να έχει διαπεράσει την καμπίνα του φορτηγού μετά από απότομο φρενάρισμα στην πολιτεία της Τζόρτζια στις ΗΠΑ — καταστρέφοντας ένα μεγάλο μέρος του παρμπρίζ στη θέση του οδηγού.

A semi-truck driver miraculously walked away from this crash with only minor injuries.



Shocking video shows a load of massive wooden planks that crashed through the cab during a hard stop in Georgia — piercing a massive portion of the driver's side of the windshield, leaving… pic.twitter.com/aWrfDn7bYn July 25, 2026

Οι αρχές αναφέρουν ότι το φορτίο μετατοπίστηκε προς τα εμπρός όταν ο οδηγός, για άγνωστους λόγους, πάτησε απότομα τα φρένα. Αστυνομικοί δήλωσαν ότι, όλως παραδόξως, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, παρότι κανείς δεν θα πίστευε ότι θα μπορούσε να επιζήσει αν κρίνει από τα τρομακτικά πλάνα.

skai.gr