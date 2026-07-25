Δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη αναχαίτισαν οι ελληνικοί Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ το πρωί του Σαββάτου.

Επιπλέον, οι συστοιχίες των Patriot κατέρριψαν στις 11 το πρωί και drone προερχόμενο από την Υεμένη, όπως έγινε γνωστό από πηγές του ΓΕΕΘΑ. Πρόκειται για νέα κατάρριψη, μετά την κατάρριψη των δύο βαλλιστικών πυραύλων, τρεις σε διάστημα τεσσάρων ωρών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΛΔΥΣΑ για την υποστήριξη της αεράμυνας του βασιλείου, εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι έχουν αναζωπυρωθεί, με το Ριάντ να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον υποδομών στην Υεμένη και τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες να απαντούν με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

«Γνωρίζεται ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 07:15 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, αντιμετώπισε με επιτυχία 100% επίθεση από την περιοχή της Υεμένης.

»Η επίθεση εκδηλώθηκε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους και είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία.

»Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της».

Η νέα αναφορά του ΓΕΕΘΑ

«Γνωρίζεται ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 11:10 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη. Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία ‘’Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept’’ για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας».

»Σημειώνεται ότι και στις αρχές Απριλίου η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της ΕΛΔΥΣΑ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας ”Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept” για την υποστήριξη της αεράμυνας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (μη επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής».

Παράλληλα, στις 19 Μαρτίου οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

skai.gr