Με το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης/Κατάταξης στο χέρι, οι υποψήφιοι που παρακάθησαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις, άρχισαν από χθες να υποβάλλουν το μηχανογραφικό τους για διεκδίκηση θέσεων στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε χθες τους βαθμούς που χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι για αυτή τη διαδικασία, γύρω στις 11:00π.μ. και άνοιξε ταυτόχρονα την ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση θέσης στα ΑΑΕΙ Ελλάδας θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026 και ώρα 6:00μ.μ. και όπως τονίζεται, μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλειδώσει και δεν θα είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές οποιεσδήποτε εκπρόθεσμες αιτήσεις. Κι αυτό διότι, τα στοιχεία θα πρέπει να προωθηθούν μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, το οποίο έχει την ευθύνη της κατανομής των θέσεων και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, τα οποία αναμένονται περί τα τέλη Αυγούστου.

Όλες οι οδηγίες, οι λεπτομέρειες και πληροφορίες, καθώς και τα έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στα πανεπιστήμια της Ελλάδας, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (https://www.moec.gov.cy/ypexams). Υπενθυμίζονται οι ενδιαφερόμενοι ότι μπορούν να επιλέξουν με σειρά προτεραιότητας μέχρι 20 Σχολές/Τμήματα από ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, οι οποίες/τα οποία αντιστοιχούν στα Έγκυρα Πλαίσια Πρόσβασης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2026.

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του Σαββατοκύριακου που διανύουμε), η Υπηρεσία Εξετάσεων, από τις 10:00π.μ. μέχρι τις 6:00μ.μ., θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο (22582933/22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων και το οποίο θα στελεχώνεται και με καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής για παροχή εκπαιδευτικής συμβουλευτικής προς τους υποψηφίους.

Όσον αφορά στο πώς θα συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τους οι υποψήφιοι, ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και σπουδών, Κυριάκος Κλεάνθους, τονίζει πως πρέπει να επιλέξουν με την προτίμησή τους και όχι με την εκτίμησή τους για το πού μπορούν και πού όχι λόγω βαθμού. Όπως ανέφερε στον «Φ» ο κ. Κλεάνθους, είναι σημαντικό οι υποψήφιοι να βάλουν το αντικείμενο σπουδών που οι ίδιοι επιθυμούν και να το εξαντλήσουν σε όλες τις πόλεις που προσφέρεται, προσθέτοντας πως δεν πρέπει να στηρίζονται σε δεδομένα και αριθμούς προηγούμενων ετών. «Οι Παγκύπριες Εξετάσεις δεν είναι το τέλος του κόσμου, ούτε η μοναδική επιλογή ενός νέου ανθρώπου. Είναι απλά μία εξέταση. Λύσεις πολλές, θέληση και σωστή πληροφόρηση χρειάζεται», ανέφερε ο κ. Κλεάνθους.

Μεγάλη η ροή κρατήσεων στα πανεπιστήμια της Κύπρου

Στο μεταξύ, η διαδικασία κράτησης των θέσεων που ήδη εξασφάλισαν οι επιτυχόντες των Παγκύπριων Εξετάσεων, συνεχίζεται κανονικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ. Ανεξάρτητα από το κατά πόσον θα διεκδικήσουν θέσεις και στην Ελλάδα, οι επιτυχόντες μπορούν να κρατήσουν τη θέση τους και στην Κύπρο και να αποφασίσουν αργότερα.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κλεάνθης Πισσαρίδης, μέχρι τώρα έχουν κρατήσει τη θέση τους περίπου το 50% των επιτυχόντων, ποσοστό που θα αυξηθεί εντός Σαββατοκύριακου λόγω του ότι οι εθνοφρουροί που έχουν επιτύχει θα έχουν άδεια και θα μπορούν να κάνουν και αυτοί τη διαδικασία, η οποία ολοκληρώνεται την ερχόμενη Τρίτη. Για δεύτερη κατανομή έχουν ήδη υποβληθεί πέραν των 800 αιτήσεων, ενώ παράλληλα «τρέχουν» και οι αιτήσεις των ειδικών κριτηρίων. Την Τετάρτη στις 07:30μ.μ. στην Πανεπιστημιούπολη θα διεξαχθεί ενημερωτική εκδήλωση για τους νέους φοιτητές ώστε να γνωρίσουν το πανεπιστήμιο και τις σχολές τους.

Ροή κρατήσεων θέσεων επικρατεί και στο ΤΕΠΑΚ, σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Βασίλη Πρωτοπαπά, ο οποίος ανέφερε ότι η διαδικασία λήγει τη Δευτέρα. Υποβάλλονται αιτήσεις και για δεύτερη κατανομή και ειδικά κριτήρια, ενώ το ΤΕΠΑΚ πραγματοποίησε ήδη μια διαδικτυακή ενημέρωση στην οποία η συμμετοχή ήταν μαζική.