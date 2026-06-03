Την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και στην ουσιαστική εξυπηρέτηση των ασθενών υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΣΑΚ, Δημήτρης Λαμπριανίδης, σε δηλώσεις του στον «Φ», τονίζοντας ότι οι οργανωμένοι ασθενείς τάσσονται ενάντια στους οριζόντιους περιορισμούς. Παράλληλα, επισημαίνει ότι εξαιτίας κάποιων περιορισμών, μεταξύ άλλων, «έχουμε φορτώσει συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών με λίστες αναμονής».

Όπως ανέφερε, το ΓεΣΥ αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση για τους πολίτες, ωστόσο, πρόσθεσε, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των ασθενών και «απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις». Μεταξύ αυτών, οι λίστες αναμονής σε κάποιες ιατρικές ειδικότητες, η ποιότητα των υπηρεσιών, η πρόσβαση σε κατάλληλα φάρμακα, η ενίσχυση της κατ’ οίκον νοσηλείας και η καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του συστήματος.

Ο κ. Λαμπριανίδης εξέφρασε προβληματισμό για τους περιορισμούς που εφαρμόζονται σε ορισμένες περιπτώσεις στη συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων, υποστηρίζοντας ότι συχνά επηρεάζουν την πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες που χρειάζονται.

Όπως είπε, «οι οριζόντιοι περιορισμοί που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση καταχρήσεων δεν πρέπει να λειτουργούν εις βάρος των πραγματικών αναγκών των ασθενών. Για αυτόν τον λόγο, η ΟΣΑΚ είναι κάθετα ενάντια σε αυτούς τους περιορισμούς. Απαιτείται σωστός μηχανισμός ελέγχου για να γίνει σωστή διαχείριση των καταχρήσεων».

Αναφερόμενος στον θεσμό του προσωπικού ιατρού, σημείωσε ότι αποτελεί την πύλη εισόδου στο ΓεΣΥ και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σωστή διαχείριση των περιστατικών. Παράλληλα, επισήμανε ότι «υπάρχουν περιπτώσεις όπου είτε οι διαδικασίες είτε η λειτουργία του συστήματος δυσχεραίνουν το έργο των προσωπικών ιατρών».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και «στην ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, καθώς και στην καλύτερη ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα προβλήματα και αδυναμίες του συστήματος».

Ο εκπρόσωπος της ΟΣΑΚ υποστήριξε επίσης ότι, «παρά τους σημαντικούς οικονομικούς πόρους που διαθέτει το ΓεΣΥ, οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις προχωρούν αργά». Για τον λόγο αυτό κάλεσε σε «περισσότερη διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και σε καλύτερη κατανομή των πόρων προς όφελος των ασθενών».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες, σημειώνοντας ότι «έπειτα από παρεμβάσεις της ΟΣΑΚ ενσωματώθηκε στα συμβόλαια των παρόχων η υποχρέωση παροχής προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας».

Όπως τόνισε, «στόχος πρέπει να είναι ένα Σύστημα που δεν θα κρίνεται μόνο από την οικονομική του ευρωστία, αλλά κυρίως από την ποιότητα της φροντίδας που προσφέρει και από το κατά πόσο ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των ασθενών».