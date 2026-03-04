Μηνύματα από την Πολιτική Αμυνα στα κινητά τους τηλέφωνα δέχθηκαν χθες κάτοικοι Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου και Ορμήδειας, τα οποία σύμφωνα με τον Ανδρέα Ευθυμίου-Σουλή, Αναπληρωτή Διευθυντή Περιφερειακών Διευθύνσεων της Πολιτικής Άμυνας Λάρνακας και Αμμοχώστου, ήταν καθοδηγητικά και προειδοποιητικά και δεν υπάρχει ανάγκη πανικού και ανησυχίας από τον κόσμο.

Δεν πρέπει να επικρατήσει πανικός στους πολίτες, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανέφερε και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Ξυλοφάγου Γιώργος Ιουλιανός, με αφορμή την αποστολή των μηνυμάτων στις τρεις κοινότητες, που γειτνιάζουν με τις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και σήμερα Τετάρτη στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας κυλούν όλα ομαλά και δεν σημειώθηκε οποιοδήποτε περιστατικό, το οποίο να δημιουργεί ανησυχία στο κοινό.

Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα, ο κ. Ιουλιανός εξήγησε πως «χθες Τρίτη οι κάτοικοι της Κοινότητας έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα από την Πολιτική Αμυνα ότι σε περίπτωση που χρειαστεί οι πολίτες θα πρέπει να μετακινηθούν προς το Φρέναρος». Ως Κοινοτικό Συμβούλιο, σημείωσε, «προσπαθούμε να ενημερωθούμε γύρω από την κατάσταση, όπως εξελίσσεται, αφού έχουμε την υποχρέωση να ενημερωνόμαστε από τα αρμόδια τμήματα του κράτους με τις ανακοινώσεις τους για να μπορούμε και εμείς να ενημερώνουμε τον κόσμο μας».

Πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να επικρατήσει ο πανικός, αλλά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ανησυχία».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Ιουλιανός είπε πως «περίπου το 60% του Ξυλοφάγου βρίσκεται εντός των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας και είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε κάποια μέτρα, ούτως ώστε αν ο μη γένοιτο συμβεί οτιδήποτε να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε».

Κληθείς να αναφέρει πόσα καταφύγια υπάρχουν στο Ξυλοφάγου ο Κοινοτάρχης απάντησε «υπάρχουν πέντε και το προσωπικό μας βρίσκεται έξω να τα επιθεωρήσει και να δει εάν είναι προσβάσιμα και κατάλληλα για να φιλοξενήσουν κόσμο σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού». Είπε ακόμα ότι καταβάλλουν προσπάθειες να εντοπίσουν οικογένειες ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα μετακίνησης «για να φροντίσουμε να έχουμε τα κατάλληλα μέσα τα οποία θα μπορούν να τους μεταφέρουν στο Φρέναρος, ενώ οτιδήποτε άλλο χρειαστεί θα κρατούμε ενήμερους τους πολίτες μας».

Σε ερώτηση κατά πόσον άρχισαν να εξαντλούνται προϊόντα από τα ράφια των υπεραγορών, ο κ. Ιουλιανός απάντησε πως «αυτό είναι φυσιολογικό. Ο κόσμος όταν βλέπει ότι η Κύπρος κάλεσε την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία για να μας βοηθήσουν σε περίπτωση οποιουδήποτε περιστατικού, τότε ανησυχεί, διερωτάται και προσπαθεί να προμηθευτεί τουλάχιστον τα απαραίτητα για να μπορέσει να δει τι θα γίνει τις επόμενες μέρες».

Ο κ. Ευθυμίου-Σουλή, εξήγησε πως χθες Τρίτη στάλθηκαν μηνύματα σε τρεις Κοινότητες που γειτνιάζουν με τις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας, δηλαδή Ξυλοτύμπου, Ξυλοφάγου και Ορμήδεια. «Τα μηνύματα που στάλθηκαν είναι καθοδηγητικά και προειδοποιητικά και δεν υπάρχει ανάγκη ούτε πανικού ούτε ανησυχίας από τον κόσμο, αλλά περιλαμβάνονται στα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτική Αμυνα σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού και που προβλέπεται σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της να μεταφερθούν οι πολίτες των τριών αυτών Κοινοτήτων», είπε.

Κληθείς να αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες προέβη μέχρι σήμερα η Πολιτική Αμυνα, ο κ. Ευθυμίου- Σουλή, είπε πως «βρισκόμαστε από τώρα σε επικοινωνία με τις τρεις Κοινότητες και ήδη οι εθελοντές και το υπόλοιπο προσωπικό της Πολιτικής Αμυνας βρίσκεται σε επιφυλακή και είναι έτοιμοι για να αντιδράσουν. Εχουμε ξαναδεί τα καταφύγια στα οποία υπάρχουν στις Κοινότητες και προετοιμαζόμαστε για οτιδήποτε μπορεί να μας φέρει η επόμενη μέρα».

Ερωτηθείς ποιες είναι οι συμβουλές που δίνει η Πολιτική Αμυνα στον κόσμο, απάντησε πως «αρχικά οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι και δεν πρέπει να πανικοβληθούν, αφού γνωρίζουμε πως ο πανικός είναι και ο χειρότερος σύμβουλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακόμα ο κόσμος θα πρέπει να έχει σπίτι του από τώρα έτοιμο ένα σακίδιο που να έχουν μέσα νερό, ξηρά τροφή, ένα ραδιόφωνο, ένα φορτιστή κινητού, ένα φαρμακείο, τα φάρμακα τους εάν χρησιμοποιούν, ενώ εάν έχουν παιδιά ή βρέφη να φροντίσουν για τη τροφοδοσία τους».

Στόχος, συνέχισε είναι «αυτό το σακίδιο να είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να πάρουν μαζί τους, σε περίπτωση που χρειαστεί, ενώ στη συνέχεια πρέπει να μετακινηθούν στα καταφύγια ή στους άλλους χώρους προσωρινής φιλοξενία που έχουν ετοιμαστεί από την Πολιτική Αμυνα. Οι χώροι αυτοί δεν είναι χώροι όπου ο κόσμος θα πρέπει να μείνει μέσα για μέρες, αλλά είναι απλά για να προστατευθεί για ορισμένες ώρες ή για όσο διαρκεί ένας ενδεχόμενος συναγερμός».

Ερωτηθείς για τον κατάλογο των καταφυγίων που υπάρχουν στην επαρχία Λάρνακας, ο κ. Ευθυμίου-Σουλή, είπε πως «είχαμε τους προηγούμενους μήνες αναθεωρήσει τους καταλόγους και είχαμε εντοπίσει και άλλα καταφύγια ή χώρους που δεν περιλαμβάνονταν στους καταλόγους μας. Ο εντοπισμός των καταφυγίων είναι μία δύσκολη υπόθεση γιατί ειδικά στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου ο κόσμος δεν κτίζει με προοπτική να δημιουργήσει υπόγειο και αυτό οφείλεται στο κόστος της οικοδομής» σημείωσε.

Ανέφερε επίσης πως «όλοι πρέπει να γνωρίζουν πως σε περίπτωση εχθροπραξιών δεν μετακινούμαστε από το σπίτι μας, παραμένουμε σε αυτό, μέχρι να λήξει ο συναγερμός. Ακόμα δεν βγαίνουμε στους δρόμους εκτός και αν υπάρχει κοντά μας καταφύγιο όπου μπορούμε να καταφύγουμε, θα παραμείνουμε στο σπίτι μας και με τη λήξη του συναγερμού δεν κυκλοφορούμε άσκοπα στους δρόμους» είπε.

Ο κ. Ευθυμίου- Σουλή αναφέρθηκε και στις επισκέψεις που κάνουν μέλη της Πολιτικής Αμυνας σε σχολεία και σημείωσε πως «αυτό είναι κάτι που γίνεται με ιδιαίτερη χαρά, είναι κάτι που θέλουμε να καθιερώσουμε και προσπαθούμε να καθιερωθεί ως θεσμός. Από τώρα θέλουμε να είμαστε κοντά στα παιδιά και σήμερα επισκεφθήκαμε τους μαθητές της έκτης τάξης του Α Δημοτικού Σχολείου Ορμήδειας και στόχος μας είναι να γνωριστούμε με τους μικρούς μας φίλους για να δημιουργήσουμε στη συνέχεια ευαισθητοποιημένους πολίτες» είπε.

