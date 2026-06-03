Τη συζήτηση για τις συνθήκες εργασίας των ανθρώπων του πολιτισμού, τις αμοιβές, την κοινωνική προστασία και το επαγγελματικό καθεστώς των καλλιτεχνών επιχειρεί να ανοίξει δημόσια η συνάντηση «ASK PAY TRUST – Προς Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας στον Πολιτιστικό Τομέα», που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου στη Λάρνακα.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από το Λάρνακα 2030, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό D6:EU και το ευρωπαϊκό δίκτυο Culture Action Europe (CAE) κι έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στην Κύπρο βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τη θεσμική αναγνώριση των επαγγελματιών του πολιτισμού, μετά και την πρόσφατη έγκριση του νομοσχεδίου για το Μητρώο Καλλιτεχνών και το Μητρώο Καλλιτεχνικών Οργανισμών.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αλληλοδιδασκαλείο του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, από τις 9.30π.μ. μέχρι τις 6μ.μ. και απευθύνεται σε καλλιτέχνες, δημιουργούς, ερμηνευτές, μουσικούς, συγγραφείς, πολιτιστικούς διαχειριστές, ερευνητές, οργανισμούς πολιτισμού, ΜΚΟ και φορείς χάραξης πολιτικής.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συνάντηση φιλοδοξεί να εξετάσει τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον πολιτιστικό τομέα, σε μια περίοδο όπου ευρωπαϊκές έρευνες εξακολουθούν να καταγράφουν επισφαλείς μορφές εργασίας, περιορισμένη κοινωνική προστασία, έμφυλες ανισότητες και χαμηλές αμοιβές για πολλούς επαγγελματίες του χώρου.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν τόσο οι ευρωπαϊκές πολιτικές όσο και η κυπριακή πραγματικότητα. Ο ΓΓ του Culture Action Europe, Λαρς Έμπερτ, θα παρουσιάσει τις κατευθύνσεις του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου «Πυξίδα Πολιτισμού» και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για δίκαιες αμοιβές και συνθήκες εργασίας στον πολιτιστικό τομέα, ενώ εκπρόσωποι του πολιτιστικού τομέα στην Κύπρο θα συζητήσουν τις επιπτώσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί η νέα νομοθεσία για τους καλλιτέχνες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις και από άλλες σημαντικές προσωπικότητες από την Κύπρο και την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Ρόθιο Νογάλες- Μουριέλ που θα μιλήσει για το νομικό καθεστώς του καλλιτέχνη στην Ισπανία, η Κατρίν Ράιστ φαν Χέλντερ που θα αναφερθεί σε μοντέλα δίκαιων πρακτικών στο Βέλγιο και την Ολλανδία, καθώς και εκπρόσωποι πολιτιστικών οργανισμών και δικτύων από την Κύπρο και την Ιρλανδία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε θεματικές ομάδες εργασίας για τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις γύρω από συλλογικές μορφές διεκδίκησης δικαιωμάτων, καθώς και εργαστήρια στα οποία οι συμμετέχοντες θα διαμορφώσουν προτάσεις πολιτικής για τον πολιτιστικό τομέα.

Στη συνάντηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικών οργανισμών Culture Action Europe, ο εθνικός οργανισμός στήριξης των εικαστικών καλλιτεχνών στην Ιρλανδία Visual Arts Ireland, ο οργανισμός σύγχρονης τέχνης D6 το Φυτώριο – Σύνδεσμος Εικαστικών και Θεωρητικών Τέχνης, οι οργανισμοί Στέγη Χορού Λεμεσού και Στέγη Χορού Λευκωσίας, το κυπριακό κέντρο της ASSITEJ International και ο πολιτιστικός οργανισμός Humart.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου, 9.30π.μ.- 6μ.μ., στο Αλληλοδιδασκαλείο Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα, με δωρεάν συμμετοχή κατόπιν εγγραφής μέσω της σχετικής φόρμας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

09:30 – 10:00 Αφίξεις και καφές

10:00 – 10:15 Χαιρετισμοί από το D6 και Larnaka 2030/ Χαιρετισμός από το Υφυπουργείο Πολιτισμού Κύπρου

10:15 – 11:30 Διαμόρφωση του Πλαισίου: Ευρωπαϊκό και Κυπριακό πλαίσιο για δίκαιες συνθήκες εργασίας

Ο Lars Ebert, Γενικός Γραμματέας του Culture Action Europe, παρουσιάζει το Culture Compass και τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες για δίκαιες αμοιβές και συνθήκες εργασίας στον πολιτιστικό τομέα. Παρεμβάσεις από την κυπριακή πραγματικότητα με την Αργυρώ Τουμάζου, τον Αλέξανδρο Ευσταθίου και τον Γιάννη Κολακίδη σχετικά με το Νομοσχέδιο για το Μητρώο Καλλιτεχνών και τον ανεξάρτητο πολιτιστικό τομέα στην Κύπρο.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

11:30 – 11:45 Διάλειμμα για καφέ

11:45 – 12:45 Μαθαίνοντας από διεθνή παραδείγματα καλών πρακτικών

Συζήτηση για τις προκλήσεις και τις προσπάθειες διαμόρφωσης δίκαιων συνθηκών εργασίας μέσα από παραδείγματα από την Ισπανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Παρουσιάσεις από:

Rocio Nogales-Muriel (Ισπανία) – Το νομικό καθεστώς του καλλιτέχνη στην Ισπανία

Katrien Reist – van Gelder – Μοντέλα δίκαιων πρακτικών στο Βέλγιο και την Ολλανδία

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

12:45 – 14:15 Διάλειμμα για μεσημεριανό

14:15 – 15:30 Διεθνή παραδείγματα συνηγορίας και συλλογικής δράσης

Συζήτηση με:

Noel Kelly – Visual Arts Ireland

Ευαγόρα Βανέζη – Φυτώριο

Μαρίνα Κακουλλή – Στέγη Χορού Λεμεσού

15:30 – 16:00 Διάλειμμα για καφέ

16:00 – 17:00 Speaking to Power – Ομαδικές Συζητήσεις

Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες εργασίας με συντονισμό από μέλη του Culture Action Europe για την ανάπτυξη εισηγήσεων πολιτικής.

17:00 – 18:00 Συμπεράσματα και Κλείσιμο

Παρουσίαση συμπερασμάτων, ανατροφοδότηση και βασικά σημεία της ημέρας.