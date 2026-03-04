Τα οπλικά συστήματα που βρίσκονται ήδη στην Κύπρο και όσα θα έρθουν τα επόμενα 24ωρα θα βρίσκονται εντός και πέριξ του νησιού για όσο χρόνο κριθεί αναγκαίο αναλόγως και των εξελίξεων στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παρά το γεγονός ότι η χθεσινή ημέρα, όσον αφορά την Κύπρο, ήταν πολύ ήρεμη συγκρίνοντας πάντα με την μικρής κλίμακας ένταση που επικρατούσε τη Δευτέρα με το επεισόδιο στη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, εντούτοις αυτό δεν σημαίνει εγκατάλειψη των προσπαθειών για ενίσχυση της ασπίδας προστασίας του νησιού έναντι νέων προκλήσεων από την κατεύθυνση του Ιράν.

Μετά την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας άλλες τρεις ευρωπαϊκές χώρες ακολούθησαν ανακοινώνοντας αποστολή στρατιωτικών μέσων που θα βοηθήσουν την ενίσχυση της ασφάλειας της Κύπρου.

Αυτό που κρατά η Λευκωσία ως το πλέον σημαντικό της χθεσινής ημέρας είναι η έμπρακτη ευρωπαϊκή στήριξη τόσο σε επίπεδο θεσμών αλλά κυρίως από Ευρωπαίους εταίρους οι οποίοι κινήθηκαν αποφασιστικά στέλνοντας οπλικά συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προστατευτικά για την Κύπρο σε περίπτωση οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας προερχόμενη είτε απευθείας από το Ιράν είτε από το Λίβανο, μέσω Χεζμπολάχ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπτιώτης, σε ψεσινές του δηλώσεις σημείωσε ότι η αποστολή βοήθειας από τις χώρες που ανταποκρίθηκαν ανεξάρτητα της χθεσινής ημέρας και θα παραμείνουν στην Κύπρο για όσο κριθεί σκόπιμο. Σημείωσε ότι η κατάσταση θα παρακολουθείται και θα υπάρχει συνεχής διαβούλευση με τις εμπλεκόμενες χώρες.

Αυτά είναι τα οπλικά συστήματα που στέλνει η κάθε χώρα

Ελλάδα : Κινητοποιήθηκε από τη πρώτη στιγμή ευθύς μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Προέδρου Χριστοδουλίδη και πρωθυπουργού Μητσοτάκη. Αργά το απόγευμα της Δευτέρας προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Πάφου δύο ζεύγη μαχητικών F-16 και αργά το βράδυ της Τρίτης έφτασαν στο νησί δύο φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, «Κίμων» και «Ψαρά». Χθες επισκέφθηκε το νησί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκος Δένδιας.

Γαλλία : Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανταποκρίθηκε αμέσως στο τηλεφώνημα του Προέδρου Χριστοδουλίδη για συνδρομή στην ενίσχυση της κυπριακής αεράμυνας μετά τις προκλητικές ενέργειες από πλευράς του ιρανικού καθεστώτος. Ο Πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι θα παρασχεθούν πρόσθετα μέσα αεράμυνας στην Κύπρο και ότι θα πλεύσει προς την Κύπρο η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ. Ο Γάλλος Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος είναι μία σύμμαχος χώρα με την οποία η Γαλλία υπέγραψε πρόσφατα συμφωνίες και ότι σε συνεργασία με ευρωπαϊκές χώρες, αρχής γενομένης με την Ελλάδα, θα εργαστεί για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο. Στην ευρύτερη περιοχή θα βρεθεί το επόμενο διάστημα και το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ.

Βρετανία : Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ κατά τη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τον ενημέρωσε για την πρόθεση της χώρας του να στείλει στην περιοχή ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), ενώ το HMS Dragon πρόκειται να αναπτυχθεί στα ανοικτά της Κύπρου.

Γερμανία : Οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου και της Γερμανίας ήδη επικοινώνησαν χθες και συζήτησαν για το πως το Βερολίνο μπορεί να βοηθήσει τη Λευκωσία. Σήμερα θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία των δύο υπουργών Άμυνας οπόταν θα κλείσει το θέμα και θα ανακοινωθεί αποστολή γερμανικής βοήθειας, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι πλοίο του γερμανικού πολεμικού ναυτικού.

Ιταλία: Επί του παρόντος η Ρώμη κινείται υποστηρικτικά σε διπλωματικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και από ιταλικής πλευράς πρόθεση για αποστολή στρατιωτικού υλικού προς την Κύπρο.

Ξεκαθάρισε το σκηνικό με Λονδίνο

Μετά την αναμπουμπούλα της Κυριακής και της Δευτέρας λόγω δηλώσεων και ενεργειών από πλευράς Βρετανών, τα χθεσινά τηλεφωνήματα φαίνεται πως έλυσαν τις παρεξηγήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες έγιναν σε δύο επίπεδα: ανάμεσα σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρωθυπουργό της Βρετανίας και ανάμεσα στους δύο υπουργούς Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, στο πλαίσιο των επαφών του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε στη διάρκεια της χθεσινή ημέρας τηλεφωνική επικοινωνία και με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Καγκελάριο της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, και με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Το δικό του διπλωματικό μαραθώνιο διεξάγει τα τελευταία 24ωρα και ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος. Χθες ο Κ. Κόμπος μίλησε με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, τους υπουργούς Εξωτερικών της Ινδίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Βολιδοσκόπησαν για εκκενώσεις

Για τη Λευκωσία θεωρείται σημαντικό στοιχείο το ότι αριθμός χωρών βολιδοσκόπησαν για το ενδεχόμενο μεταφοράς υπηκόων τους στην Κύπρο σε περίπτωση που χρειαστεί να προχωρήσουν σε εκκενώσεις από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Μεταξύ των χωρών αυτών είναι η Κίνα, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Ρουμανία. Υπάρχουν κι άλλες χώρες που μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί.

Η πρόθεση χωρών να χρησιμοποιήσουν το έδαφος και τις προσφερόμενες εγκαταστάσεις της Κύπρου για εκκενώσεις υπηκόων τους αποτελεί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ένα δείγμα εμπιστοσύνης αλλά και ότι θεωρούν ασφαλές το κυπριακό έδαφος.

Όπως χαρακτηριστικά μας έχει αναφερθεί, μια χώρα που αποφασίζει να εκκενώσει υπηκόους της από μια περιοχή θα τους μεταφέρει προσωρινά μέχρι τον επαναπατρισμό τους σε χώρες όπου πιστεύει ότι δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και ότι υπάρχει συνεργασία και συνεννόηση.