Πρωτοφανής συγκέντρωση δυνάμεων, για την προστασία της Κύπρου από τις ιρανικές επιθέσεις, λαμβάνει χώρα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, με τις δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», τα τέσσερα ελληνικά F-16 και την βρετανική πολεμική αεροπορία (RAF). Στην Κύπρο και στην περιοχή μας, αναμένεται να φτάσουν επίσης μια γαλλική φρεγάτα καθώς και γαλλικό αντιπυραυλικό σύστημα, ενώ φρεγάτα πιθανόν να στείλει και η Γερμανία. Προστίθεται ότι σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Times το Ηνωμένο Βασίλειο μελετά το ενδεχόμενο να στείλει πολεμικό πλοίο στην περιοχή για την αμυντική θωράκιση των Βρετανικών Βάσεων.

Όπως πληροφορείται το philenews, τον συντονισμό των επιχειρήσεων όσον αφορά τα ελληνικά, τα γαλλικά και το γερμανικό (εάν τελικά καταπλεύσει στην ανατολική Μεσόγειο) τον έχει αναλάβει το ΓΕΕΦ. Η Εθνική Φρουρά έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν αεροναυτικές πολυεθνικές ασκήσεις, με αυτό ακριβώς το σενάριο, δηλαδή την ανάληψη του συντονισμού των κινήσεων. Ένα παράδειγμα μάλιστα αποτελεί η αεροναυτική άσκηση «Ευνομία», στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία. Είναι σημαντικό λοιπόν, να εφαρμοστούν στην πράξη τα διδάγματα αυτών των σημαντικών ασκήσεων.

Από εκεί και πέρα, η Εθνική Φρουρά βρίσκεται σε επικοινωνία με τις βρετανικές βάσεις, οι οποίες επιχειρούν ανεξάρτητα με δικούς τους σχεδιασμούς και εκτιμάται ότι σε περίπτωση απειλής, δεν θα υπάρξουν προβλήματα στον συντονισμό. Εκφράζεται, ωστόσο, η αισιοδοξία, ότι η Κύπρος δεν θα βρεθεί ξανά στο στόχαστρο της Τεχεράνης.

Η κυπριακή αεράμυνα διαθέτει πολυεπίπεδη διάταξη συστημάτων, ικανή να καλύψει απειλές σε μικρά, μεσαία και μεγαλύτερα ύψη. Στη μικρή ακτίνα εμπλοκής, συστήματα όπως τα Mistral 3 και Tor-M1 προσφέρουν προστασία έως περίπου 7–10 χιλιόμετρα, αντιμετωπίζοντας κυρίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη (ΜΕΑ) διαφόρων κατηγοριών και πυραύλους cruise που πετούν σε χαμηλά ύψη. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και το σύστημα Οθέλλος, με εμβέλεια έως 20 χιλιόμετρα, ενισχύοντας την άμυνα κρίσιμων υποδομών έναντι ταχέων και χαμηλά ιπτάμενων στόχων.

Στη μεσαία ζώνη άμυνας, το Buk-M1-2 καλύπτει αποστάσεις έως 40 χιλιόμετρα, προσφέροντας δυνατότητα αναχαίτισης πυραύλων cruise και αεροσκαφών, περιλαμβανομένων UAV κατηγορίας II και III. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως ενδιάμεσο στρώμα προστασίας, γεφυρώνοντας την άμυνα μεταξύ χαμηλού και μεγαλύτερου ύψους και αυξάνοντας τον χρόνο αντίδρασης απέναντι σε σύνθετες επιθέσεις.

Σε μεγαλύτερα ύψη και αποστάσεις, το Barak MX αποτελεί το κύριο σύστημα μακράς ακτίνας, με δυνατότητα εμπλοκής στόχων έως 100 χιλιόμετρα. Παρέχει ικανότητα αντιμετώπισης βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων cruise και προηγμένων ΜΕΑ, διαμορφώνοντας ανώτερο επίπεδο προστασίας. Η συνδυαστική λειτουργία των παραπάνω συστημάτων επιτρέπει την ανάπτυξη πολυεπίπεδης ασπίδας, με διαδοχικά στρώματα άμυνας που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα εναέριων απειλών.