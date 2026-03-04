«Συναγερμός» σήμανε το πρωί της Τετάρτης στον εναέριο χώρο της Κύπρου λόγω ενός «στρατιωτικού συμβάντος» που οδήγησε σε απογείωση των ελληνικών F-16 που βρίσκονται στο νησί.

Την ώρα του συναγερμού έφθανε στο νησί η πρωινή πτήση της AEGEAN από την Αθήνα από την οποία ζητήθηκε αναμονή στον αέρα για κάποια ώρα πριν πραγματοποιήσει προσγείωση. Εν τέλει αποφασίστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα και μετά τον ανεφοδιασμό να επαναπρογραμμιστεί άμεσα νέα πτήση για Κύπρο.

Προσγειώθηκε γύρω στις 10:50 στο Ελ. Βενιζέλος και μία ώρα αργότερα αναχώρησε ξανά για Κύπρο.

Ωστόσο, περίπου το μισό αεροπλάνο επέλεξε να μην επιβιβαστεί ξανά, υπό τον φόβο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και του κινδύνου να πληγεί η Κύπρος από ιρανικά πυρά ή τη Χεζμπολάχ.

«Περίπου οι μισοί επιβάτες επέλεξαν να κατέβουν»

Μια επιβάτιδα περιέγραψε τις στιγμές της αναστάτωσης στον αέρα, σημειώνοντας ότι ενώ ο πιλότος είχε ήδη ανακοινώσει την προσγείωση, το αεροπλάνο άρχισε ξαφνικά να κυκλώνει την περιοχή. «Μας έβγαλε ανακοίνωση ότι θα κάνουμε κάποιους κύκλους γιατί υπάρχει κάποιο στρατιωτικό συμβάν και θα μας ενημερώσει αν μπορούμε ή όχι να προσγειωθούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μετά από ένα τέταρτο τους ανακοινώθηκε η επιστροφή στην Αθήνα. Σύμφωνα με την ίδια, περίπου οι μισοί από τους συνεπιβάτες της αποφάσισαν να κατέβουν οριστικά στην Αθήνα.

«Πολύ επίφοβο, προτιμώ να μείνω εδώ πέρα»

Ένας άλλος ταξιδιώτης εξήγησε πως η απόφασή του να μην συνεχίσει το ταξίδι ήταν καθαρά θέμα ασφάλειας, καθώς θεωρεί την κατάσταση στην Κύπρο αυτή τη στιγμή εξαιρετικά επίφοβη και «risky». Αντίστοιχη ήταν και η τοποθέτηση δεύτερου επιβάτη, ο οποίος τόνισε ότι προτιμά να παραμείνει στην Ελλάδα. «Ήρθε μια οδηγία ότι δεν μπορούμε να προσγειωθούμε. Στο τέλος μας είπαν ότι θα γυρίσουμε πίσω ενώ κάναμε μια περιστροφή πάνω από την Κύπρο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας πως μετά από αυτή την εμπειρία προτιμά να μην ρισκάρει την επιστροφή του στη μεγαλόνησο.

Δείτε τι είπαν επιβάτες της πτήσης με κατεύθυνση την Κύπρο:

