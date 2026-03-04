«Πράττουμε ό,τι πρέπει με υπευθυνότητα» ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε τηλεοπτικό μήνυμα του προς τον κυπριακό λαό, εν μέσω της κρίσης με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που αγγίζει και την χώρα μας.

Αυτούσιο το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη

«Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,

Απευθύνομαι και πάλιν προς όλες και όλους εσάς, με αφορμή την πρωτοφανή κρίση που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή μας, προκαλώντας ανησυχία και αβεβαιότητα.

Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σύνολο της Κυβέρνησης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα, θέλω να το επαναλάβω, την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπεύθυνη και ομαλή διαχείριση της όλης κατάστασης.

Για αυτό τον λόγο, η πληροφόρηση παρέχεται σταθερά και υπεύθυνα μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ώστε όλοι να έχετε ορθή και έγκαιρη ενημέρωση, αξιόπιστες πληροφορίες και φυσικά σαφείς οδηγίες.

Ταυτόχρονα, ως πρόσθετο μέσο άμεσης ενημέρωσης και καθοδήγησής σας, ενεργοποιείται από σήμερα, σε δοκιμαστική βάση, έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, ώστε εάν και εφόσον απαιτείται, να αποστέλλονται από την Πολιτική Άμυνα, απευθείας μηνύματα στο κινητό σας.

Την ίδια ώρα, εργαζόμαστε για τον ασφαλή επαναπατρισμό όλων των Κυπρίων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό. Ήδη έχουν αφιχθεί οι πρώτες πτήσεις με επαναπατρισθέντες.

Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,

Θέλω για μια ακόμη φορά να επαναλάβω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Πάντοτε, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με Υπευθυνότητα.

Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη, για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών μας. Και είναι στο πλαίσιο αυτό που εξασφαλίσαμε την άμεση και πολύτιμη βοήθεια της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και με άλλα κράτη, και σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις. Επιθυμώ εκ μέρους του κυπριακού λαού, της κυπριακής κυβέρνησης, να τους εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη.

Φίλες και Φίλοι,

Οι στιγμές απαιτούν συνεργασία και νηφαλιότητα.

Δεν θα πάψουμε στιγμή να εργαζόμαστε, με πρώτιστο μέλημα την Ασφάλεια της χώρας και του λαού μας.»