Τούρκος αξιωματούχος τον οποίο επικαλείται το france24, προέβαλε τον ατεκμηρίωτο ισχυρισμό πως ο πύραυλος νατοϊκά αντιαεροπορικάπου με κατεύθυνση την Τουρκία είχε ως στόχο βάση στην Κύπρο.

«Η Τουρκία “δεν ήταν στόχος” πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, αλλά καταστράφηκε από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ», δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος.

«Πιστεύουμε ότι στόχευε βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε από την πορεία του», ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του.

Την ίδια στιγμή το Al Jazeera, αναφέρει ότι η Τουρκία διαμαρτύρεται στο Ιράν για την εκτόξευση πυραύλου προς τον εναέριο χώρο.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, διαμαρτυρήθηκε στο Ιράν για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ο Φιντάν έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ιρανό ομόλογό του, Αραγτσί, λέγοντάς του ότι θα πρέπει να αποφεύγονται τυχόν βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξάπλωση των συγκρούσεων. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε δηλώσει νωρίτερα ότι οι άμυνες του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, προσθέτοντας ότι ο καταρριφθείς πύραυλος έπεσε πάνω από την περιοχή Ντορτιόλ της Τουρκίας, κοντά στη Μεσόγειο, χωρίς να προκαλέσει θύματα.