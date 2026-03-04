Πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη η πρώτη πτήση επαναπατρισμού από Ντουμπάϊ, αναμένεται ότι θα μεταφέρει στην Κύπρο 180 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αεροσκάφος της Cyprus Airways απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Λάρνακας στις 7:30 το πρωί και αναμενόταν να προσγειωθεί στο Ντουμπάι στις 11:45 (ώρα Κύπρου).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το αεροσκάφος Airbus A320-214 αναμένεται να μεταφέρει στην Κύπρο 180 άτομα αργά το απόγευμα.

Στο Ντουμπάι υπολογίζεται ότι βρίσκονται περίπου 700 Κύπριοι και οι εκτιμήσεις των αρμοδίων είναι ότι θα πραγματοποιηθούν άλλες δύο πτήσεις επαναπατρισμού τις επόμενες ημέρες, αναφερεται.