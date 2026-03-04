Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι αρμόδιοι για τον τουρισμό φορείς, ένεκα των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Η Κύπρος -χωρίς ασφαλώς να το επιδιώξει- βρέθηκε εμπλεκόμενη στις εξελίξεις, με αφορμή την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στις βρετανικές βάσεις, κάτι που είχε ως συνέπεια την εκτόξευση drone στο Ακρωτήρι. Επακόλουθο τούτου, ήταν να προκληθεί αναστάτωση και να ξεκινήσουν οι ακυρώσεις πτήσεων και κατ’ επέκταση ακυρώσεις διαμονής στο νησί.

Μέχρι στιγμής, οι αρμόδιοι τηρούν χαμηλούς τόνους, χωρίς να προβαίνουν σε δηλώσεις, μέχρι να ξεκαθαρίσει κάπως η κατάσταση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν λεχθεί μέχρι σήμερα, θα χρειαστεί περίπου μια βδομάδα έως ότου διαφανούν και αξιολογηθούν οι όποιες επιπτώσεις. Βέβαια, οι ακυρώσεις πτήσεων ποτέ δεν είναι καλό σημάδι, ενώ το γεγονός ότι το Ισραήλ βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων αυξάνει την ανησυχία, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια είχε εξελιχθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά για την Κύπρο στο κομμάτι των αφίξεων, με σημαντική συνεισφορά και στην αύξηση των εσόδων.

Ακυρώνονται και αναχωρήσεις

Σε έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο σάιτ της Hermes Airports, διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν αρκετές ακυρώσεις αφίξεων από περιοχές της Μέσης Ανατολής, όπως Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι Χάιφα και Τελ Αβίβ. Ακυρώσεις αφίξεων ωστόσο παρατηρήθηκαν και από ευρωπαϊκές χώρες, όπως Αγγλία και Μάλτα, απόρροια των ανησυχιών που υπάρχουν για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει, είναι ότι υπήρξαν και αρκετές ακυρώσεις σε αναχωρήσεις προς ευρωπαϊκές πόλεις. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, αυτό απορρέει από το γεγονός ότι οι αφίξεις έχουν μειωθεί και επομένως, οι αεροπορικές δεν προγραμματίζουν πτήσεις μόνο για μια διαδρομή. Δηλαδή δεν συμφέρει στην εταιρεία, να φύγει το αεροσκάφος γεμάτο και να επιστρέψει άδειο. Ως εκ τούτου, ακυρώνονται και τα δύο σκέλη της διαδρομής.

Αποφάσεις αεροπορικών

Σημειώνεται ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει μόνο την Κύπρο. Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Reuters, η παγκόσμια αεροπορική κίνηση παραμένει σε καθεστώς σοβαρής διαταραχής μετά τον πόλεμο στο Ιράν, που οδήγησε στο κλείσιμο βασικών αεροπορικών κόμβων στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένων του Ντουμπάι, της Ντόχα και του Άμπου Ντάμπι.

Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί, μεταξύ τους και Κύπριοι και χιλιάδες πτήσεις έχουν επηρεαστεί, με το πρακτορείο να αναλύει όλες τις αποφάσεις των αεροπορικών εταιρειών για την αναστολή πτήσεων.

Μεταξύ αυτών:

Aegean Airlines: Αναστολή πτήσεων προς και από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ερμπίλ και Βαγδάτη έως τις πρώτες πρωινές αφίξεις της 10ης Μαρτίου. Ακυρώσεις προς/από Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι έως το βράδυ της 6ης Μαρτίου και προς/από Ριάντ και Τζέντα έως τις πρωινές αφίξεις της 7ης Μαρτίου.

Αναστολή πτήσεων προς και από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ερμπίλ και Βαγδάτη έως τις πρώτες πρωινές αφίξεις της 10ης Μαρτίου. Ακυρώσεις προς/από Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι έως το βράδυ της 6ης Μαρτίου και προς/από Ριάντ και Τζέντα έως τις πρωινές αφίξεις της 7ης Μαρτίου. Air France: Ακύρωση πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ έως 5 Μαρτίου.

Ακύρωση πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ έως 5 Μαρτίου. KLM: Αναστολή πτήσεων προς/από Ντουμπάι, Ριάντ και Νταμάμ έως 9 Μαρτίου και προς/από Τελ Αβίβ για το υπόλοιπο της χειμερινής περιόδου.

Αναστολή πτήσεων προς/από Ντουμπάι, Ριάντ και Νταμάμ έως 9 Μαρτίου και προς/από Τελ Αβίβ για το υπόλοιπο της χειμερινής περιόδου. El Al: Ακύρωση πτήσεων προς/από Ισραήλ έως τις 02:00 της 5ης Μαρτίου. • Emirates: Επανεκκίνηση περιορισμένου αριθμού πτήσεων από το βράδυ 2 Μαρτίου. Οι υπόλοιπες παραμένουν σε αναστολή.

Ακύρωση πτήσεων προς/από Ισραήλ έως τις 02:00 της 5ης Μαρτίου. • Emirates: Επανεκκίνηση περιορισμένου αριθμού πτήσεων από το βράδυ 2 Μαρτίου. Οι υπόλοιπες παραμένουν σε αναστολή. Etihad Airways: Αναστολή όλων των πτήσεων προς/από Άμπου Ντάμπι έως τις 10:00 GMT της 4ης Μαρτίου.

Αναστολή όλων των πτήσεων προς/από Άμπου Ντάμπι έως τις 10:00 GMT της 4ης Μαρτίου. British Airways: Ακύρωση πτήσεων προς Αμμάν, Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Ντουμπάι, Ντόχα και Τελ Αβίβ έως 5 Μαρτίου.

Ακύρωση πτήσεων προς Αμμάν, Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Ντουμπάι, Ντόχα και Τελ Αβίβ έως 5 Μαρτίου. Lufthansa: Αναστολή πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Αμμάν, Νταμάμ, Ερμπίλ και Τεχεράνη έως 8 Μαρτίου και προς/από Ντουμπάι έως 4 Μαρτίου.

Αναστολή πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Αμμάν, Νταμάμ, Ερμπίλ και Τεχεράνη έως 8 Μαρτίου και προς/από Ντουμπάι έως 4 Μαρτίου. Qatar Airways: Αναστολή πτήσεων προς/από Ντόχα λόγω κλεισίματος εναέριου χώρου.

Αναστολή πτήσεων προς/από Ντόχα λόγω κλεισίματος εναέριου χώρου. TUS Airways: Ακύρωση όλων των πτήσεων προς/από Ισραήλ έως 8 Μαρτίου. • Wizz Air: Αναστολή πτήσεων προς/από Ισραήλ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Αμμάν και Σαουδική Αραβία έως 7 Μαρτίου.

Εκτιμήσεις για μείωση αφίξεων

Την ίδια ώρα, η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι «οι επιχειρήσεις στο Ιράν μπορεί να διαρκέσουν έως πέντε εβδομάδες», τονίζοντας ότι αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία να εξαλείψουν την απειλή από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, εντείνει τις ανησυχίες ως προς τις επιπτώσεις που θα προκύψουν.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Tourism Economics, που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη από το Reuters, σημειώνεται ότι η σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση από 11% έως 27% στις διεθνείς αφίξεις στη Μέση Ανατολή εντός του 2026. Η πρόβλεψη αυτή ανατρέπει την προηγούμενη εκτίμηση του Δεκεμβρίου, η οποία έκανε λόγο για αύξηση 13% στις διεθνείς επισκέψεις στην περιοχή κατά το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, η πτώση θα μπορούσε να μεταφραστεί σε απώλεια μεταξύ 23 και 38 εκατομμυρίων διεθνών επισκεπτών στη Μέση Ανατολή, με το πλήγμα στις τουριστικές δαπάνες να εκτιμάται μεταξύ 34 και 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Tourism Economics αποδίδει την αναθεώρηση των προβλέψεων στην αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και στην επιδείνωση του αισθήματος ασφάλειας που επηρεάζει τις ταξιδιωτικές αποφάσεις, ιδίως σε περιόδους έντασης στην ευρύτερη περιοχή.