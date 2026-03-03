Η παγκόσμια αεροπορική κίνηση παραμένει σε καθεστώς σοβαρής διαταραχής μετά τον πόλεμο στο Ιράν, που οδήγησε στο κλείσιμο βασικών αεροπορικών κόμβων στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένων του Ντουμπάι, της Ντόχα και του Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με το Reuters, δεκάδες χιλιάδες επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί, μεταξύ τους και Κύπριοι, και χιλιάδες πτήσεις έχουν επηρεαστεί, με το Μέσο να αναλύει όλες τις αποφάσεις των αεροπορικών εταιρειών για την αναστολή πτήσεων.

Ειδικότερα, η κατάσταση ανά αεροπορική εταιρεία:

Aegean Airlines : Αναστολή πτήσεων προς και από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ερμπίλ και Βαγδάτη έως τις πρώτες πρωινές αφίξεις της 10ης Μαρτίου. Ακυρώσεις προς/από Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι έως το βράδυ της 6ης Μαρτίου και προς/από Ριάντ και Τζέντα έως τις πρωινές αφίξεις της 7ης Μαρτίου.

: Αναστολή πτήσεων προς και από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ερμπίλ και Βαγδάτη έως τις πρώτες πρωινές αφίξεις της 10ης Μαρτίου. Ακυρώσεις προς/από Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι έως το βράδυ της 6ης Μαρτίου και προς/από Ριάντ και Τζέντα έως τις πρωινές αφίξεις της 7ης Μαρτίου. airBaltic : Ακύρωση όλων των πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ έως 9 Μαρτίου και προς/από Ντουμπάι έως 6 Μαρτίου.

: Ακύρωση όλων των πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ έως 9 Μαρτίου και προς/από Ντουμπάι έως 6 Μαρτίου. Air Canada : Αναστολή πτήσεων προς/από Ντουμπάι και Τελ Αβίβ έως 22 Μαρτίου, με πρόθεση επανέναρξης στις 23 Μαρτίου.

: Αναστολή πτήσεων προς/από Ντουμπάι και Τελ Αβίβ έως 22 Μαρτίου, με πρόθεση επανέναρξης στις 23 Μαρτίου. Air Europa : Ακύρωση όλων των πτήσεων προς Τελ Αβίβ έως 9 Μαρτίου.

: Ακύρωση όλων των πτήσεων προς Τελ Αβίβ έως 9 Μαρτίου. Air France : Ακύρωση πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ έως 5 Μαρτίου.

: Ακύρωση πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Ντουμπάι και Ριάντ έως 5 Μαρτίου. KLM : Αναστολή πτήσεων προς/από Ντουμπάι, Ριάντ και Νταμάμ έως 9 Μαρτίου και προς/από Τελ Αβίβ για το υπόλοιπο της χειμερινής περιόδου.

: Αναστολή πτήσεων προς/από Ντουμπάι, Ριάντ και Νταμάμ έως 9 Μαρτίου και προς/από Τελ Αβίβ για το υπόλοιπο της χειμερινής περιόδου. Air India : Παράταση προσωρινής αναστολής όλων των πτήσεων προς/από Μέση Ανατολή έως 3 Μαρτίου.

: Παράταση προσωρινής αναστολής όλων των πτήσεων προς/από Μέση Ανατολή έως 3 Μαρτίου. Cathay Pacific : Ακύρωση πτήσεων προς/από Ντουμπάι και Ριάντ έως 14 Μαρτίου.

: Ακύρωση πτήσεων προς/από Ντουμπάι και Ριάντ έως 14 Μαρτίου. Delta Air Lines : Ακύρωση πτήσεων Νέα Υόρκη (JFK)–Τελ Αβίβ έως 8 Μαρτίου και επιστροφών έως 9 Μαρτίου.

: Ακύρωση πτήσεων Νέα Υόρκη (JFK)–Τελ Αβίβ έως 8 Μαρτίου και επιστροφών έως 9 Μαρτίου. El Al : Ακύρωση πτήσεων προς/από Ισραήλ έως τις 02:00 της 5ης Μαρτίου.

: Ακύρωση πτήσεων προς/από Ισραήλ έως τις 02:00 της 5ης Μαρτίου. Emirates : Επανεκκίνηση περιορισμένου αριθμού πτήσεων από το βράδυ 2 Μαρτίου. Οι υπόλοιπες παραμένουν σε αναστολή.

: Επανεκκίνηση περιορισμένου αριθμού πτήσεων από το βράδυ 2 Μαρτίου. Οι υπόλοιπες παραμένουν σε αναστολή. Etihad Airways : Αναστολή όλων των πτήσεων προς/από Άμπου Ντάμπι έως τις 10:00 GMT της 4ης Μαρτίου.

: Αναστολή όλων των πτήσεων προς/από Άμπου Ντάμπι έως τις 10:00 GMT της 4ης Μαρτίου. Finnair : Ακύρωση πτήσεων προς Ντόχα και Ντουμπάι έως 29 Μαρτίου και αποφυγή εναέριου χώρου Ιράκ, Ιράν, Συρίας και Ισραήλ.

: Ακύρωση πτήσεων προς Ντόχα και Ντουμπάι έως 29 Μαρτίου και αποφυγή εναέριου χώρου Ιράκ, Ιράν, Συρίας και Ισραήλ. British Airways : Ακύρωση πτήσεων προς Αμμάν, Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Ντουμπάι, Ντόχα και Τελ Αβίβ έως 5 Μαρτίου.

: Ακύρωση πτήσεων προς Αμμάν, Άμπου Ντάμπι, Μπαχρέιν, Ντουμπάι, Ντόχα και Τελ Αβίβ έως 5 Μαρτίου. Iberia Express : Ακύρωση όλων των πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ έως 10 Μαρτίου.

: Ακύρωση όλων των πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ έως 10 Μαρτίου. IndiGo : Αναστολή πτήσεων που χρησιμοποιούν εναέριο χώρο Μέσης Ανατολής έως τουλάχιστον 2 Μαρτίου και ακυρώσεις έως 5 Μαρτίου.

: Αναστολή πτήσεων που χρησιμοποιούν εναέριο χώρο Μέσης Ανατολής έως τουλάχιστον 2 Μαρτίου και ακυρώσεις έως 5 Μαρτίου. ITA Airways : Αναστολή πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ και αποφυγή εναέριου χώρου Ισραήλ, Λιβάνου, Ιορδανίας, Ιράκ και Ιράν έως 8 Μαρτίου. Ακυρώσεις προς Ντουμπάι έως 4 Μαρτίου και προς/από Ριάντ 2–4 Μαρτίου.

: Αναστολή πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ και αποφυγή εναέριου χώρου Ισραήλ, Λιβάνου, Ιορδανίας, Ιράκ και Ιράν έως 8 Μαρτίου. Ακυρώσεις προς Ντουμπάι έως 4 Μαρτίου και προς/από Ριάντ 2–4 Μαρτίου. Japan Airlines : Αναστολή πτήσεων Τόκιο–Ντόχα 28 Φεβρουαρίου–7 Μαρτίου και Ντόχα–Τόκιο στις 8 Μαρτίου.

: Αναστολή πτήσεων Τόκιο–Ντόχα 28 Φεβρουαρίου–7 Μαρτίου και Ντόχα–Τόκιο στις 8 Μαρτίου. LOT Polish Airlines : Ακύρωση πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ έως 18 Μαρτίου, προς Ντουμπάι έως 4 Μαρτίου και προς Ριάντ έως 8 Μαρτίου.

: Ακύρωση πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ έως 18 Μαρτίου, προς Ντουμπάι έως 4 Μαρτίου και προς Ριάντ έως 8 Μαρτίου. Lufthansa : Αναστολή πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Αμμάν, Νταμάμ, Ερμπίλ και Τεχεράνη έως 8 Μαρτίου και προς/από Ντουμπάι έως 4 Μαρτίου.

: Αναστολή πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ, Βηρυτό, Αμμάν, Νταμάμ, Ερμπίλ και Τεχεράνη έως 8 Μαρτίου και προς/από Ντουμπάι έως 4 Μαρτίου. Malaysia Airlines : Αναστολή πτήσεων προς/από Ντόχα, Τζέντα και Μεδίνα έως 4 Μαρτίου.

: Αναστολή πτήσεων προς/από Ντόχα, Τζέντα και Μεδίνα έως 4 Μαρτίου. Norwegian Air : Μεταθέτει την έναρξη πτήσεων προς Τελ Αβίβ και Βηρυτό για 15 Ιουνίου.

: Μεταθέτει την έναρξη πτήσεων προς Τελ Αβίβ και Βηρυτό για 15 Ιουνίου. Pegasus Airlines : Ακύρωση πτήσεων προς Ιράκ, Ιορδανία και Λίβανο έως 6 Μαρτίου και προς Ιράν έως 12 Μαρτίου.

: Ακύρωση πτήσεων προς Ιράκ, Ιορδανία και Λίβανο έως 6 Μαρτίου και προς Ιράν έως 12 Μαρτίου. Qatar Airways : Αναστολή πτήσεων προς/από Ντόχα λόγω κλεισίματος εναέριου χώρου.

: Αναστολή πτήσεων προς/από Ντόχα λόγω κλεισίματος εναέριου χώρου. Singapore Airlines : Ακύρωση πτήσεων προς/από Ντουμπάι έως 7 Μαρτίου. Η Scoot ακύρωσε πτήσεις προς/από Τζέντα έως 7 Μαρτίου.

: Ακύρωση πτήσεων προς/από Ντουμπάι έως 7 Μαρτίου. Η Scoot ακύρωσε πτήσεις προς/από Τζέντα έως 7 Μαρτίου. TAROM : Αναστολή πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Αμμάν έως 2 Μαρτίου. Οι πτήσεις 3 Μαρτίου τελούν υπό εξέταση.

: Αναστολή πτήσεων προς/από Τελ Αβίβ, Βηρυτό και Αμμάν έως 2 Μαρτίου. Οι πτήσεις 3 Μαρτίου τελούν υπό εξέταση. Turkish Airlines : Ακύρωση ορισμένων πτήσεων προς/από Μπαχρέιν, Νταμάμ, Ριάντ, Ιράν, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Λίβανο, Ομάν, Κατάρ, Συρία και ΗΑΕ.

: Ακύρωση ορισμένων πτήσεων προς/από Μπαχρέιν, Νταμάμ, Ριάντ, Ιράν, Ιράκ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Λίβανο, Ομάν, Κατάρ, Συρία και ΗΑΕ. TUS Airways : Ακύρωση όλων των πτήσεων προς/από Ισραήλ έως 8 Μαρτίου.

: Ακύρωση όλων των πτήσεων προς/από Ισραήλ έως 8 Μαρτίου. Virgin Atlantic : Ακύρωση πτήσεων προς/από Ριάντ και Ντουμπάι έως 2 Μαρτίου και της πτήσης Ντουμπάι–Λονδίνο της 3ης Μαρτίου.

: Ακύρωση πτήσεων προς/από Ριάντ και Ντουμπάι έως 2 Μαρτίου και της πτήσης Ντουμπάι–Λονδίνο της 3ης Μαρτίου. Wizz Air: Αναστολή πτήσεων προς/από Ισραήλ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι, Αμμάν και Σαουδική Αραβία έως 7 Μαρτίου.

Δεκάδες πτήσεις ακυρώνονται λόγω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή – Τι συστήνει η Hermes

Από τις αποφάσεις των αεροπορικών εταιρειών, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, επηρεάζεται και η Κύπρος αφού συνεχίζονται οι ακυρώσεις αφίξεων και αναχωρήσεων πτήσεων προς και από το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Από τις 7:00 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports, στο αεροδρόμιο Λάρνακας ακυρώνονται 26 αφίξεις.

Επίσης, ακυρώνονται 25 αναχωρήσεις.

Έχουν ακυρωθεί οι πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή και ειδικά το Ισραήλ.

Από χθες ακυρώνονται πτήσεις από χώρες της Ευρώπης Γερμανία, Αγγλία, Αυστρία.

Οι επιβάτες, σύμφωνα με την Hermes Airports, παροτρύνονται πριν μεταβούν στο Αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.