Σκηνές πανικού εκτυλίσσονται στο Ντουμπάι, όπου χιλιάδες ξένοι επισκέπτες έχουν εγκλωβιστεί μετά το κλείσιμο του εναέριου χώρου και το κύμα ακυρώσεων πτήσεων.

Βρετανοί τουρίστες που μίλησαν στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail περιγράφουν νύχτες τρόμου, με καταφύγια σε υπόγειους χώρους στάθμευσης και αυτοσχέδιες διαμονές σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.



Στο στόχαστρο του Ιράν το Ντουμπάι

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν drones και συντρίμμια να πέφτουν κοντά σεπολυτελή ξενοδοχεία, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επισκέπτες ξαπλώνουν στο πάτωμα, πάνω σε στρώματα ή λεπτές κουβέρτες, μακριά από τα παράθυρα των δωματίων τους. Ένα ξενοδοχείο φέρεται να έχει στήσει πρόχειρα κρεβάτια στο πάρκινγκ, καθώς πολλοί τουρίστες δηλώνουν ότι αισθάνονται εκτεθειμένοι στους ορόφους.

Η 32χρονη Stacey Gibson και ο 34χρονος σύντροφός της Charles Wright, από το Surrey, βρέθηκαν στο επίκεντρο των εξελίξεων ενώ ετοιμάζονταν να επιστρέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ζευγάρι είχε ολοκληρώσει ταξίδι μίας εβδομάδας για τα γενέθλια του Wright και κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο όταν ξέσπασαν οι επιθέσεις.

«Ακούσαμε έναν τρομερό κρότο, που μας έκανε να τρέμουμε. Κοιτάξαμε τον ταξιτζή, αλλά ούτε εκείνος ήξερε τι συνέβαινε», περιγράφει η Gibson. Στο αεροδρόμιο, όπως λέει, επικρατούσε χάος. Ο πίνακας αναχωρήσεων ήταν γεμάτος ακυρώσεις και καθυστερήσεις, ενώ η κίνηση στους δρόμους είχε παραλύσει.

Τρόμος και ύπνος σε πάρκινγκ

Από εκείνη τη στιγμή το ζευγάρι κοιμάται στο υπόγειο πάρκινγκ του ξενοδοχείου Mileo, κοντά στο Fairmont The Palm, το οποίο υπέστη ζημιές από θραύσματα και πυρκαγιά μετά από αναχαίτιση αεροπορικής επίθεσης. «Είμαστε σε κατάσταση μάχης ή φυγής. Κάθε θόρυβος μας κάνει να πεταγόμαστε», λέει η Gibson. Περιγράφει μάλιστα ότι μια ισχυρή έκρηξη άνοιξε διάπλατα τις πίσω πόρτες του ξενοδοχείου τους, ενώ η ριπή αέρα την έριξε στο έδαφος.

Παρά τις συστάσεις να επιστρέψουν στα δωμάτιά τους, πολλοί επισκέπτες προτίμησαν να παραμείνουν στο πάρκινγκ. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου παρέτεινε δωρεάν τη διαμονή αρκετών εγκλωβισμένων τουριστών και παραχώρησε ακόμη και το δικό του δωμάτιο σε οικογένεια με παιδιά.

Την ίδια ώρα, η 65χρονη Denise Waterman, εγκλωβισμένη επίσης στο Ντουμπάι, προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Η τραγουδίστρια, γνωστή ως μέλος του συγκροτήματος Tight Fit που σημείωσε επιτυχία τη δεκαετία του ’80, βρέθηκε να ζει μια σουρεαλιστική εμπειρία: «Είναι παράξενο να κάθεσαι δίπλα στην πισίνα με τη μουσική να παίζει και να ακούς εκρήξεις στο βάθος. Δεν είναι πια διακοπές».

Το Σάββατο το βράδυ η ίδια και δεκάδες άλλοι φιλοξενούμενοι οδηγήθηκαν σε νυχτερινό κέντρο κάτω από το ξενοδοχείο τους για προστασία. Ο χώρος άδειασε από αλκοολούχα ποτά και μετατράπηκε σε πρόχειρο καταφύγιο. «Έφεραν πατατάκια, νερό και επιτραπέζια παιχνίδια. Κανείς όμως δεν είχε διάθεση να παίξει», αναφέρει.

Η αεροπορική κρίση που ακολούθησε θεωρείται η σοβαρότερη από την εποχή της πανδημίας. Περισσότερες από 1.500 πτήσεις με προορισμό τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί παγκοσμίως, επηρεάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Cirium, εκατοντάδες πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την περιοχή ακυρώθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα, με δεκάδες χιλιάδες θέσεις να χάνονται.

Ακυρώσεις πτήσεων

Αεροπορικές εταιρείες όπως η British Airways και η easyJet ακύρωσαν πτήσεις προς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ η Emirates δέχεται κύμα αιτημάτων επαναπρογραμματισμού.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε νέες ταξιδιωτικές οδηγίες, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται σε χώρες της περιοχής να αναζητήσουν άμεσα καταφύγιο και να παρακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Παράλληλα, φέρονται να εξετάζονται σχέδια εκκένωσης άνω των 100.000 Βρετανών από περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση ξένων, όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν μεταξύ των εγκλωβισμένων, εξετάζεται η μεταφορά πολιτών οδικώς προς γειτονικές χώρες όπου ο εναέριος χώρος παραμένει ανοιχτός.

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας, πολλοί ξενοδόχοι έχουν λάβει εντολή να μην εκδιώξουν τους επισκέπτες που δεν μπορούν να αναχωρήσουν. Η εικόνα μιας πόλης που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε σύμβολο πολυτέλειας και ασφάλειας έχει μετατραπεί σε σκηνικό ανασφάλειας και αναμονής.

