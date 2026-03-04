Η ανακοίνωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στη Λευκωσία για απομάκρυνση των μη αναγκαίων υπαλλήλων και των οικογενειών τους, αλλά και για περιορισμό ταξιδιών των υπηκόων της χώρας στην Κύπρο, εκδόθηκε στο πλαίσιο τυποποιημένων πρωτοκόλλων ασφαλείας, για περιφερειακούς λόγους, και δεν υποδεικνύει άμεση απειλή, εξήγησε μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο Γιώργος Κέντα, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Ο κ. Κέντας, ερωτηθείς για το πως μπορεί να ερμηνευθεί η εξέλιξη αυτή, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα, τυποποιημένα πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων και, όταν οι παράμετροι και οι προϋποθέσεις θεωρηθούν ότι είναι βάσιμα, τότε αυτόματα εκδίδεται μία τέτοια ανακοίνωση.

«Αυτή η ανακοίνωση είναι προληπτικού χαρακτήρα, δεν αναδεικνύει κάποιο πραγματικό κίνδυνο, είναι προνοητικά τα μέτρα που λαμβάνονται και υποδεικνύουν άμεση απειλή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, εάν υπήρχε άμεση απειλή, αυτές οι ανακοινώσεις διαβαθμίζονταν. Συνέχισε, δε, λέγοντας ότι οι λόγοι που ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο για προνοητικά μέτρα στην Πρεσβεία των ΗΠΑ είναι περιφερειακοί.

Αναγνώρισε, όμως, ότι στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η ανακοίνωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ έχει επιτείνει την ανησυχία του κόσμου, καθώς εκλαμβάνεται ως σημάδι για κάτι που γνωρίζουν οι ΗΠΑ, αλλά δεν το λένε.

«Κατά την άποψη μου, πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ψύχραιμα στη βάση της πραγματικής ανάλυσης πληροφοριών, η οποία υπάρχει και η οποία γίνεται στο πλαίσιο των θεσμικών λειτουργιών, για την ενίσχυση της αντιβαλλιστικής και αντι-drone δυνατότητας της Κύπρου, αλλά και στη βάση του συστήματος ενημέρωσης που η πολιτεία θέσπισε, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία», σημείωσε ο κ. Κέντας.

Πρόσθεσε, εξάλλου, ότι «τα φαινόμενα αυτά φαίνονται πρωτόγνωρα για την δική μας κοινωνία, αν και δεν είναι, διότι και με την κρίση στην Συρία είχαμε ανάλογα περιστατικά, και δημιουργούν ανησυχία», σημειώνοντας ότι αυτό είναι αναπόφευκτο, αφού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ούτε μπορεί να ζητήσει κανείς από τις Πρεσβείες να μην εκδίδουν ανακοινώσεις.

«Αυτή η ανακοίνωση δεν αφορά, δεν εμπλέκεται, ούτε καθορίζει κάτι συγκεκριμένο σε σχέση με την κυπριακή πολιτεία», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι είναι μέτρο προνοητικής δράσης στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων ασφαλείας, που ενεργοποιούνται όταν κάποιες παράμετροι και προϋποθέσεις πληρωθούν.

«Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά γίνεται μέσω μιας κρίσης, μια άσκηση συνειδητοποίησης της γεωγραφικής μας μοίρας», σημείωσε ο κ. Κέντας, αναγνωρίζοντας ως θετική πτυχή της συγκυρίας αυτής το γεγονός «ότι και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους οποίους προσπαθούσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια να τους πείσουμε ότι εδώ υπάρχουν προβλήματα, τώρα μας έλαβαν σοβαρά υπόψη».

Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι «αυτή η άσκηση συνειδητοποίησης, θα δημιουργήσει ένα υπόβαθρο ενεργούς παρουσίας των εταίρων μας, από τούδε και στο εξής, στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών και διευθετήσεων, αλλά ενδεχομένως και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Κατά συνέπεια, είπε ότι θα αναπτυχθεί και ένα διαφορετικό σύστημα ασφάλειας στην Κύπρο. «Η Κυπριακή Δημοκρατία αναπόφευκτα θα πρέπει να οικοδομήσει δύο δόγματα ασφαλείας, το ένα δόγμα να αφορά την κατάσταση που δημιουργείται από την τουρκική κατοχή, την τουρκική απειλή, το άλλο δόγμα, το οποίο εκκολαπτόταν συν τω χρόνω, αλλά τώρα επιταχύνεται, για διαχείριση των γεωγραφικών και πολιτικών προκλήσεων», εξήγησε ο κ. Κέντας.

Απαντώντας σε ερώτηση, μήπως αυτή η προσέγγιση με τους εταίρους στους οποίους αναφέρθηκε και η ταύτιση συμφερόντων και πολιτικών κατευθύνσεων έχει βάλει την Κύπρο στο στόχαστρο, ο κ. Κέντας είπε ότι δεν υφίσταται κάτι τέτοιο.

Σημείωσε ότι «οι «παροικούντες εν Ιερουσαλήμ» γνωρίζουν ότι από τη δεκαετία του ’90, σε διάφορες περιπτώσεις, οι Βρετανικές Βάσεις ήταν στο στόχαστρο περιφερειακών εχθρικών παραγόντων, αρχής γενομένης από τον πόλεμο του κόλπου του 1991, πιο έντονα και στην εισβολή των ΗΠΑ, στην οποία συμμετείχε και η Βρετανία, το 2003».

Πρόσθεσε, δε, ότι υπήρξαν στιγμές όπου υπήρχε γνώση και ενημέρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και λήφθηκαν μέτρα για ενδεχόμενη επίθεση, στο ίδιο πλαίσιο που γίνεται και τώρα, λόγω των Βρετανικών Βάσεων. «Αυτά ήταν γνωστά, αλλά επειδή δεν έχει πληρώθηκε η απειλή, ουδείς ασχολήθηκε», είπε.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει τρόπος να εκλείψει το αίσθημα φόβου και ανασφάλειας που είναι διάχυτο τις τελευταίες μέρες στην κυπριακή κοινωνία, ο κ. Κέντας απάντησε ότι, επειδή αυτό το αίσθημα οφείλεται κυρίως στο άγνωστο και απροσδιόριστο του προβλήματος που έχει προκύψει. Ο μόνος τρόπος θα ήταν να γίνει οικείο βίωμα η συνθήκη αυτή, κάτι το οποίο, όπως είπε, ο ίδιος δεν το εύχεται.

