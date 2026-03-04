Το μήνυμα ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» διευκρινίζοντας ότι «η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική» έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενημέρωση που παρείχε στη Βουλή των Ελλήνων με αφορμή την παρέμβασή του στη συζήτηση του νομοσχεδίου για το νομοσχέδιο της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους Έλληνες.

Ο πρωθυπουργός άφησε, παράλληλα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν «προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση» διαμηνύοντας ότι «αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα για έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων».

Τόνισε, ακόμα, ότι η θέση της Ελλάδας όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι «αποκλιμάκωση συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

Ζήτησε, τέλος, «τα μικρά και κομματικά να υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά» και «η συναίνεση να επικρατήσει έναντι διχαστικών συνθημάτων» καλώντας τους «επαγγελματίες ανησυχούντες» για την θέση της χώρας και την διεθνή της θέση «να αντιληφθούν ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά με εθνικά κριτήρια»

Η ομιλία του πρωθυπουργού

– Ο υπουργός Εξωτερικών θα είναι έτοιμος να ενημερώσει όλα τα κόμματα θεσμικά και με λεπτομέρεια. Εγώ θα είμαι έτοιμος να ενημερώσω κατ’ ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς. Έχουμε ευκαιρία να δώσουμε σήμα εθνικής ευθύνης με το νομοσχέδιο των αποδήμων που εξετάζουμε σήμερα

– Είναι λογικό το Ισραήλ να αντιδράσει σε απρόκλητες επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ, εξίσου αδικαιολόγητη θα ήταν μια χερσαία επιχείρηση ενισχύοντας ουσιαστικά τη Χεζμπολάχ με πρόσθετα επιχειρήματα

– Καλώ όλους στην αίθουσα τα μικρά και κομματικά να υποχωρούν μπροστα στα μεγάλα και τα εθνικά. Η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τη θέση της στην λογική πολιτική. Να επικρατήσει η συναίνεση έναντι των συνθημάτων που διχάζουν . Να τα σκεφθούν αυτά οι επαγγελματίες ανησυχούντες και ας αντιληφθούν ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά εθνικά κριτήρια. Το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να επιστρατεύεται για κρεμάλες δικτατορικών καθεστώτων ούτε όμως πρέπει να υπάρχουν φωνές που οδηγούν σε γενικευμένο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που παράγει αστάθεια και αλυσιδωτές συνέπειες.

– Εξετάζουμε προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση. Αυξήσεις στα καύσιμα ειναι δεδομένες αλλά αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μετρα για έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων

– Αυξημένη προσοχή από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος ενώ ανάλογη ετοιμότητα υπάρχει και από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν υπάρχουν ενδείξεις αύξησης μεταναστευτικών ροών αλλά η πολιτεία οφείλει να είναι προετοιμασμένη.

– Η προσοχή μας είναι στην Κύπρο που είναι πολύ πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη από ό,τι η Ελλάδα. Η Ελλάδα έστειλε στην Κύπρο το καμάρι του ελληνικού στόλου, τη φρεγάτα Κίμων. Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες ένοπλες δυνάμεις στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού. Η αποστολή μας είναι αμυντική και ειρηνική. Στόχος να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες σε βάρος του ανεξάρτητου κράτους της Κύπρου

– Υπάρχει σχέδιο οργανωμένου επαναπατρισμού με ευθύνη της πολιτείας μόλις ανοίξουν οι εναέριοι χώροι. Η πρώτη ήταν η επιστροφή της Κ18 του Άρη και η δεύτερη μια ομάδα εκδρομέων από τη Βηθλεέμ. Ζητώ κατανόηση από όσους Έλληνες είναι στον Κόλπο. Να προσέχουν την ασφάλεια του, η πολιτεία θα μεριμνήσει για την επιστροφή τους

– Η επόμενη ημέρα πρέπει να διασφαλίζει την αυτοδιάθεση του λαού που καταπιέζεται εδώ και χρόνια, με ταυτόχρονο έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος ώστε να πάψει να αποτελεί απειλή για την διεθνή και περιφερειακή ειρήνη

– Η θέση της Ελλάδας: Υποστηρίζουμε αποκλιμάκωση συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και διατήρηση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοιας

– Είναι γεγονότα μεγάλης έντασης που προκαλούν απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες, Μονη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα

– Δραματικά όσα εξελίσσονται στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

protothema.gr