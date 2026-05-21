Η επιχείρηση Epic Fury, η 40ήμερη αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και «πάγωσε» στις αρχές Απριλίου, προκάλεσε σοβαρές απώλειες στον αμερικανικό στόλο αεροσκαφών, με το Κογκρέσο να ζητά πλήρη ενημέρωση για το κόστος και την ετοιμότητα των δυνάμεων. Σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου (CRS) στις 13 Μαΐου 2026, τα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που χάθηκαν ή υπέστησαν ζημιές ανέρχονται σε 42, με εκτιμώμενο κόστος 2,6 δισ. δολάρια.

Η έκθεση παρέχει λεπτομερή καταγραφή ανά τύπο αεροσκάφους, περιλαμβάνοντας τέσσερα F-15E Strike Eagle, ένα F-35A Lightning II, ένα A-10 Thunderbolt II, επτά KC-135 Stratotanker, ένα E-3 Sentry AWACS, δύο MC-130J Commando II, ένα HH-60W Jolly Green II και 24 drones MQ-9 Reaper, καθώς και ένα μη επανδρωμένο υψηλού υψόμετρου MQ-4C Triton.

🇮🇷🇺🇸🇷🇺⚡️ The New York Times reports that Iranian commanders, possibly with Russian assistance, studied the flight patterns of American fighter jets.



US officials warned that the downing of an F-15E during the war showed US military tactics had become too predictable, allowing… pic.twitter.com/ob5KBmRV3P May 19, 2026

Η μεγαλύτερη κατηγορία απωλειών αφορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τα MQ-9 Reaper να αντιπροσωπεύουν πάνω από 60%, αναδεικνύοντας την ευπάθεια των drones σε περιβάλλοντα με ισχυρή αεράμυνα. Επτά KC-135 Stratotankers καταστράφηκαν, επηρεάζοντας σοβαρά τη δυνατότητα εναέριας τροφοδοσίας σε μελλοντικές επιχειρήσεις, ενώ η καταστροφή ενός E-3 Sentry υπέδειξε ένα σημαντικό κενό στην αεροπορική επιτήρηση.

Η πρώτη φορά του F-35A

Το F-35A υπέστη ζημιές για πρώτη φορά σε επιχειρησιακή αποστολή, πιθανώς από ιρανικά συστήματα αεράμυνας, ενώ δύο MC-130J Commando II καταστράφηκαν κατά την ανάκτηση ενός Αμερικανού αλεξιπτωτιστή στην επαρχία Ισφαχάν. Συνολικά, 155 αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάκτησης, περιλαμβάνοντας βομβαρδιστικά, μαχητικά, ελικόπτερα διάσωσης και μεταφορικά ειδικών επιχειρήσεων.

📹Mar 20, 2026 Iran’s #IRGC had released a statement, accompanied by video footage, which shows the targeting of a US F-35A/B Lightning II with a surface-to-air missile in the skies over Iran.pic.twitter.com/S9qwhgZWFf https://t.co/lCXTg8i4VV#IRAN | #USA — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) May 20, 2026

Η έκθεση τονίζει ότι οι αριθμοί ενδέχεται να αναθεωρηθούν λόγω ταξινόμησης, συνεχιζόμενων επιχειρήσεων και δυσκολιών στην εκτίμηση των ζημιών. Το Πεντάγωνο, παρά την πίεση του Κογκρέσου, δεν έχει δώσει πλήρη εικόνα για το συνολικό κόστος αντικατάστασης των αεροσκαφών, με συνέπεια να δημιουργείται ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ των στοιχείων που προκύπτουν από τα δημόσια αρχεία και όσων έχει επίσημα αναγνωρίσει το Υπουργείο Πολέμου.

Η φάση υψηλής έντασης της επιχείρησης «Epic Fury» διήρκεσε περίπου 39 ημέρες και οδήγησε σε σχεδόν 13.000 αποστολές της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα πεδίο μάχης που εκτεινόταν από τους διαδρόμους επιχειρήσεων του Περσικού Κόλπου έως το ιρανικό έδαφος. Συνολικά, ο Αναπληρωτής Οικονομικός Ελεγκτής, Τζουλς Χερστ, εκτίμησε – για λογαριασμό της κυβέρνησης – το συνολικό κόστος της πολεμικής επιχείρησης στα 29 δισ. δολάρια, χωρίς ακόμη να έχει καταγραφεί πλήρως η αναπλήρωση των αεροσκαφών.

Το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια

Το κόστος αντικατάστασης των 42 αεροσκαφών που χάθηκαν ενδέχεται, πάντως, να ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση των υπηρεσιών άμυνας και πληροφοριών που συντάχθηκε για το Κογκρέσο. Η εκτίμηση αυτή αφορά μοντέλα που έχουν σταματήσει να κατασκευάζονται — όπως τα KC-135, E-3 και A-10 — για τα οποία δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο άμεσο αντικαταστάτη.

Τα διδάγματα της επιχείρησης «Epic Fury» εκτείνονται πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή. Ως πρόγευση του τι θα μπορούσε να κάνει η Κίνα στις αμερικανικές βάσεις και τον εξοπλισμό, οι Φρουροί της Επανάστασης κατέστρεψαν δεκάδες αμερικανικά αεροσκάφη — μερικά από τα οποία δεν παράγονται πλέον. Μετά από αμείωτο βομβαρδισμό με τη χρήση μερικών από τις μεγαλύτερες και βαρύτερες βόμβες της Αμερικής, η κοινότητα πληροφοριών εκτιμά, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι το 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν εξακολουθούν να είναι ενεργές.

IRGC unveiled a new underground "missile city" in southern Iran.



The facility reportedly houses hundreds of cruise missiles with ranges from 100 km to more than 1,000 km. pic.twitter.com/6lFCxiWFNA — Clash Report (@clashreport) February 1, 2025

Ο συνδυασμός μαζικής χρήσης drones, ολοκληρωμένης αεροπορικής άμυνας και επιθέσεων με πυραύλους εδάφους απέδειξε ότι ακόμη και μια στρατιωτική δύναμη δεύτερης κατηγορίας μπορεί να επιβάλει σημαντικό υλικό κόστος στις αμερικανικές δυνάμεις σε ένα αμφισβητούμενο θέατρο επιχειρήσεων.

protothema.gr