Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων προς χώρες της Μέσης Ανατολής προχωρά η Aegean Airlines, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στην περιοχή και της αυξημένης γεωπολιτικής έντασης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, οι ακυρώσεις αφορούν πτήσεις από και προς προορισμούς σε Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνονται μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Μέχρι πότε ισχύουν οι ακυρώσεις

Ειδικότερα, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι:

Οι πτήσεις από και προς Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι ακυρώνονται μέχρι τις βραδινές ώρες της 6ης Μαρτίου 2026 .

. Οι πτήσεις από και προς Τζέντα και Ριάντ ακυρώνονται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαρτίου 2026 .

. Οι πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ, Βηρυτός, Ερμπίλ και Βαγδάτη ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026.

Οι ακυρώσεις εντάσσονται στις ευρύτερες αναπροσαρμογές δρομολογίων που πραγματοποιούν πολλές αεροπορικές εταιρείες, καθώς η αστάθεια στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τη λειτουργία των αεροπορικών δικτύων και τις αεροπορικές διαδρομές στην περιοχή.

Η εταιρεία αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα ενημερώνει τους επιβάτες για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα πτήσεων.

Δείτε εδώ όλες τις ακυρώσεις των πτήσεων