Οι οπαδοί της Φράιμπουργκ αποχώρησαν απογοητευμένοι από την Κωνσταντινούπολη, μετά την ήττα της ομάδας τους από την Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League, αλλά κατάφεραν να εξαγριώσουν τους Τούρκους.

UEFA Avrupa Ligi finali için İstanbul’a gelen iki Freiburg taraftarı, Dolmabahçe’deki Atatürk heykeline i**yerek büyük tepki çekti.



Skandal görüntüler infial yarattı! pic.twitter.com/3Ca8eE5iDD May 20, 2026

Δύο φίλοι της Φράιμπουργκ εμφανίζονται σε φωτογραφία να ουρούν σε μνημείο του Κεμάλ Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη, γεγονός που έχει προκαλέσει σάλο στα social media, με “βολές” εναντίον τους από την τουρκική πλευρά.

Παρότι ο τελικός ήταν κόντρα στην αγγλική Άστον Βίλα, οι οπαδοί της Φράιμπουργκ προσέβαλαν την ιστορική προσωπικότητα της Τουρκίας και φέρονται να καταζητούνται στην Κωνσταντινούπολη.

Αν και το πιο πιθανό είναι όλοι οι οπαδοί των Γερμανών να έχουν φύγει από τη χώρα.

