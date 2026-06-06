Πολύτιμα δεδομένα κατέγραψε ο Δήμος Στροβόλου μέσω της εκστρατείας και υπεύθυνης κατοχής σκύλων καθώς από δειγματοληπτικό έλεγχο κατέγραψαν ότι 83 ήταν αδειοδοτημένοι, 144 ήταν μη αδειοδοτημένοι και 55 είχαν ληγμένη άδεια κατοχής, με τους αρμόδιους φορείς να συνεχίζουν τη συστηματική ενημέρωση των δημοτών.

Αρμόδιοι λειτουργοί του δήμου ανέφεραν στο Philenews, ότι η εκστρατεία κεντρικό στόχο είχε την προώθηση της υπεύθυνης κατοχής και διαχείρισης σκύλων, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Μάλιστα, στόχος ήταν η ενημέρωση των δημοτών για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία, όπως είναι η σήμανση των σκύλων με microchip, η εγγραφή τους στο μητρώο του δήμου, αλλά και η υποχρέωση συλλογής και απομάκρυνσης των περιττωμάτων από δημόσιους χώρους.

Τονίζεται ότι η εκστρατεία δεν έχει κανέναν τιμωρητικό χαρακτήρα, ενώ στόχος του δήμου είναι η ενημέρωση και η καλλιέργεια μιας κουλτούρας υπευθυνότητας και σεβασμού προς το κοινωνικό σύνολο. «Η εκστρατεία εντάσσεται σε μία ευρύτερη προσπάθεια του δήμου για βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και προώθησης της δημόσιας υγείας», ανέφεραν αρμόδιοι λειτουργοί του δήμου.

144 σκύλοι ήταν μη αδειοδοτημένοι

Αναφορικά με τον αριθμό των μη εγγεγραμμένων σκύλων, σύμφωνα με στοιχεία του δήμου, μέχρι την έναρξη της εκστρατείας, δεν υπήρχε ακριβής εικόνα για τον αριθμό των σκύλων που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας ο δήμος κατέγραψε πολύτιμα δεδομένα. είναι αποκαλυπτικά

Τα αποτελέσματα από δειγματοληπτικό έλεγχο των σκύλων στο πλαίσιο της εκστρατείας είναι αποκαλυπτικά:

83 ήταν αδειοδοτημένοι,

144 ήταν μη αδειοδοτημένοι

55 είχαν ληγμένη άδεια κατοχής

«Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ανάγκη για συστηματική και συνεχή ενημέρωση των ιδιοκτητών σκύλων. Ως εκ τούτου, ο δήμος θα εντατικοποιήσει την ενημέρωση των ιδιοκτητών των σκύλων και θα προχωρήσει και σε επανελέγχους, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι όλοι μας γνωρίζουμε τις υποχρεώσεις μας και προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς», ανέφεραν λειτουργοί του δήμου στο philenews.

Παράπονα για ακαθαρσίες και περιττώματα σκύλων

Παράπονα για ακαθαρσίες από περιττώματα σκύλων σε δημόσιους χώρους δέχεται κατά καιρούς ο Δήμος Στροβόλου, ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται σε διάφορες περιοχές της επικράτειας του δήμου.

Μάλιστα, καταγράφονται και περιστατικά όπου σκύλοι κυκλοφορούν χωρίς λουρί ή προκαλούν οχληρία, όπως έντονο γαύγισμα ή δυσοσμία.

Τα παράπονα που λάμβανε ο δήμος αποτέλεσαν ένα επιπλέον κίνητρο για την υλοποίηση της εκστρατείας, καθώς «ο δήμος ακούει ενεργά τους πολίτες και λαμβάνει μέτρα με βάση την ανατροφοδότηση του κόσμου».