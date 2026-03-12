Ξεκίνησε η εκστρατεία καθαριότητας και συντήρησης υποδομών στους τέσσερις προσφυγικούς συνοικισμούς (Κόκκινες, Άσπρες, Στρόβολος ΙΙ, Στρόβολος ΙΙΙ) από τον Δήμο Στροβόλου, η οποία αναμένεται να διαρκέσει από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο του 2026, ενώ ζήτημα ανακύπτει με την οικειοποίηση μικρών χώρων πρασίνου από τους κατοίκους των περιοχών.

Με τη δέσμευση ότι ο Δήμος Στροβόλου είναι εδώ για τους δημότες του, ο Δήμαρχος Σταύρος Σταυρινίδης, παρουσίασε την Πέμπτη 12 Μαρτίου σε διάσκεψη την εκστρατεία καθαριότητας στους τέσσερις προσφυγικούς συνοικισμούς που εμπίπτουν στα δημοτικά όρια του Δήμου.

Οι συνοικισμοί όπου πραγματοποιείται η εκστρατεία κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2026 είναι:

Συνοικισμός Περίοδος Κόκκινες Μάρτιος 2026 Άσπρες Μάρτιος 2026 Στρόβολος ΙΙ Μάιος 2026 Στρόβολος ΙΙΙ Ιούνιος 2026

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

Καθαρισμό δημόσιων χώρων

Απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων

Κλάδεμα δέντρων και φροντίδα πρασίνου στα δημοτικά πάρκα

Γενικό οδοκαθαρισμό με σάρωθρο

Συντήρηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης

Ανανέωση διαγραμμίσεων όπου απαιτείται

Τοπικές επιδιορθώσεις σε οδοστρώμα και πεζοδρόμια σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας

Ψεκασμοί με ειδικά σκευάσματα φιλικά στο περιβάλλον για την αντιμετώπιση των κουνουπιών

Αξιολόγηση και επιδιόρθωση ή/και αντικατάσταση κάδων τον Μάιο 2026

Κατά τη διάσκεψη τύπου, ο κ. Σταυρινίδης επεσήμανε ότι ο Δήμος Στροβόλου είναι εδώ για τους δημότες του, σημειώνοντας ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά μία δέσμευση που προσπαθούν καθημερινά να την κάνουν πράξη.

Ο κ. Σταυρινίδης ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους κατοίκους μέσα από τα Ενοριακά Συμβούλια. «Σε αυτές τις συναντήσεις ακούσαμε προσεκτικά τις ανησυχίες, τις εισηγήσεις και τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές μας, ιδιαίτερα στους προσφυγικούς συνοικισμούς του Δήμου, περιοχές που δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν μια εικόνα που δεν αντιπροσωπεύει κανέναν μας».

Ο Δήμαρχος Στροβόλου εξήγησε πως οι Υπηρεσίες του Δήμου και συγκεκριμένα:

Τεχνική Υπηρεσία

Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας

Τμήμα Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης

Εργάζονται για την υλοποίηση της εκστρατείας και την ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί τόσο μέσα από τον διάλογο στα Ενοριακά Συμβούλια αλλά όσο και μέσω της εφαρμογής Novoville.

Ο κ. Σταυρινίδης, θέλησε να τονίσει ότι η κατάσταση με τους συνοικισμούς και συγκεκριμένα η υποβάθμιση των περιοχών, είναι ένα θέμα που εδώ και δεκαετίες αφέθηκε, ενώ σήμερα στόχος είναι να αναβαθμιστούν.

Μέχρι και τον Ιούνιο του 2026, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στροβόλου, θα υλοποιηθεί ένα στοχευμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων με απώτερο σκοπό «να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και την ασφάλεια των δημοτών μας».

Να σημειωθεί ότι οι εργασίες ξεκίνησαν ήδη στους συνοικισμούς Κόκκινες και Άσπρες, ενώ θα συνεχιστούν τον Μάιο στον Στρόβολο ΙΙ και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο στον Στρόβολο ΙΙΙ.

Οι παρεμβάσεις, σύμφωνα και με τον Δήμαρχο Στροβόλου περιλαμβάνουν:

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ανανεώσεις διαγραμμίσεων όπου απαιτείται, τοπικές επιδιορθώσεις σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, καθώς και ψεκασμοί με ειδικά σκευάσματα φιλικά προς το περιβάλλον για την αντιμετώπιση των κουνουπιών.

«Είμαστε εδώ για εσάς, δεν κάνουμε απλώς έργα—ερχόμαστε στη γειτονιάς σας, ακούμε τις ανάγκες σας και δουλεύουμε για να βελτιώσουμε την καθημερινή σας ζωη», πρόσθεσε ο κ. Σταυρινίδης, ενώ κάλεσε τους δημότες να εμπλακούν και να συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Στροβόλου προέτρεψε τους πολίτες να εγγραφούν στην εφαρμογή Novoville και να υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους.

Θέλουμε να δώσουμε το στίγμα μας

Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο Δήμαρχος Στροβόλου ανέφερε ότι είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια τέτοια συντονισμένη εκστρατεία. «Θέλουμε να δώσουμε το στίγμα μας ότι πήραμε πολύ σοβαρά την προσπάθεια και θα επιμένουμε να μας στηρίξει και το ίδιο το κεντρικό κράτος».

Μικροί χώροι πρασίνου οικειοποιήθηκαν από τους κατοίκους

Ο κ. Σταυρινίδης σημείωσε ότι πολλά από τα ζητήματα που ανακύπτουν μέσα από τους συνοικισμούς, αρμοδιότητα έχει το Τμήμα Πολεοδομίας, ωστόσο, αρκετές εργασίες που προκύπτουν μπορεί να τις αναλάβει ο Δήμος ως Τοπική Αρχή.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Στροβόλου ανέφερε ότι υπάρχουν μικροί χώροι πρασίνου οι οποίοι οικειοποιήθηκαν από κατοίκους παρακείμενων υποστατικών, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ζητήματα. Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε ότι ως Αρχή δεν θα εμπλακούν άμεσα και παρεμβατικά στο να ζητήσουν από τους κατοίκους να κατεδαφιστούν για παράδειγμα στέγαστρα ή να απομακρυνθούν.

Αντιθέτως, θα γίνουν προσπάθειες μέσω του διαλόγου, ούτως ώστε να δοθεί χρόνος συμμόρφωσης. «Αυτές οι μετατροπές και αυθαιρεσίες υπάρχουν από το 1974. Δεν είναι εύκολο το 2026, να έρθουμε και να ζητήσουμε από τους κατοίκους να κατεδαφίσουν για παράδειγμα τα στέγαστρα που σταθμεύουν τα οχήματά τους. Επομένως, εκεί που μπορούμε θα πιέσουμε για να συμμορφωθούν με τη Νομοθεσία. Εκεί που υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, θα είμαστε προσεκτικοί και θα ζητήσουμε τη συνεργασία των πολιτών», εξήγησε ο κ. Σταυρινίδης.

Στολισμός προσφυγικών συνοικισμών ενόψει Πάσχα

Η Αντιδήμαρχος, Στέλλα Σουρμελή ανέφερε ότι για πρώτη φορά ο Δήμος θα προχωρήσει με στολισμό των προσφυγικών συνοικισμών ενόψει Πάσχα, κάτι που θα γίνει και για τα Χριστούγεννα.

Ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής Προσφυγικών Θεμάτων, Χριστάκης Πασχάλης, ανέφερε ότι τα προβλήματα των συνοικισμών, τα οποία προέκυψαν σε συνέχεια της τιτλοποίησης των περιουσιών, απασχολούν καθημερινά τον Δήμο και την αρμόδια Επιτροπή.

Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στην παρουσία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Μάριου Τσουτσούκη, Ανδρέα Αριστοτέλους, Λεωνίδα Χατζηνικολάου, Παύλου Γεωργίου και Σωτήρη Αντωνίου, καθώς και μελών της δημοτικής υπηρεσίας.