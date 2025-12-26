Βήματα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό κάνει ο Δήμος Στροβόλου μέσω της εφαρμογής Novoville, όπου δημότες και επισκέπτες μπορούν σε πραγματικό χρόνο να υποβάλλουν αιτήματα και να αναφέρουν ζητήματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους. Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία διαχείρισης και επίλυσης του αιτήματός τους, λαμβάνοντας άμεσα σχετική ενημέρωση.

Με τη χρήση της εφαρμογής Novoville, δημότες και επισκέπτες του Δήμου μπορούν σε πραγματικό χρόνο να υποβάλλουν αιτήματα και να αναφέρουν ζητήματα που συναντούν στην καθημερινότητά τους, όπως θέματα καθαριότητας και απορριμμάτων, προβλήματα σε χώρους πρασίνου, εγκαταλελειμμένα οχήματα και άλλα ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. Η διαδικασία είναι απλή, άμεση και δωρεάν, χωρίς την ανάγκη τηλεφωνικής επικοινωνίας ή φυσικής παρουσίας στο Δημαρχείο.

Παράλληλα, η πλατφόρμα ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς κάθε πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί την πορεία διαχείρισης και επίλυσης του αιτήματός του, λαμβάνοντας σχετική ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

Η υποβολή αιτημάτων πραγματοποιείται σε τέσσερα βήματα:

Επιλογή τοποθεσίας

Κατηγοριοποίηση αιτήματος

Προσθήκη φωτογραφίας

Αποστολή

Η Novoville είναι διαθέσιμη για έξυπνες συσκευές με λογισμικό iOS και Android, καθώς και μέσω web εφαρμογής στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου (www.strovolos.org.cy).

Σταύρος Σταυρινίδης: Ο Δήμος Στροβόλου προχωρά δυναμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η εφαρμογή Novoville παρουσιάστηκε επίσημα σε ειδική εκδήλωση, κατά την οποία ο Δήμαρχος Στροβόλου, κ. Σταύρος Σταυρινίδης, τόνισε ότι ο Δήμος προχωρά δυναμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σωτήρης Αντωνίου: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενισχύει τον ανθρώπινο χαρακτήρα του Δήμου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και δημοτικό σύμβουλο κ. Σωτήρη Αντωνίου, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο χαρακτήρα του Δήμου, αλλά να τον ενισχύσει.

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι, «στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την ανθρώπινη μορφή του Δήμου, χωρίς να παραμερίζουμε αυτόν τον σημαντικό πυλώνα της ψηφιακής μετάβασης. Έχουμε υποσχεθεί στους δημότες ότι θα περάσουμε στη ψηφιακή εποχή, ώστε να υπάρχει διαφάνεια για όλους και τα προβλήματα να επιλύονται σε πραγματικό χρόνο, καθημερινά».

Παράλληλα, ο κ. Αντωνίου δεσμεύθηκε ότι η εφαρμογή Novoville δεν αποτελεί ένα απλό τεχνολογικό εργαλείο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης φιλοσοφίας καθημερινής δουλειάς και ουσιαστικής επαφής με τον πολίτη. Όπως ανέφερε, «η υπόσχεσή μας προς τους δημότες είναι ότι θα εργαζόμαστε καθημερινά για να επιλύονται τα προβλήματα με τον σωστό τρόπο, έγκαιρα και με διαφάνεια, ώστε να οικοδομούμε έναν πιο σωστά δομημένο και λειτουργικό Δήμο».

Ο δημοτικός σύμβουλος Στροβόλου τόνισε ότι η ενίσχυση όλων των ηλεκτρονικών καναλιών επικοινωνίας του Δήμου, από την εφαρμογή Novoville μέχρι τις υπόλοιπες ψηφιακές υπηρεσίες, έχει ως στόχο να βελτιώσει ουσιαστικά την επαφή Δήμου και δημότη, χωρίς να χάνεται ο ανθρώπινος χαρακτήρας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Αντωνίου επεσήμανε πως η ψηφιακή μετάβαση βασίζεται σε μια ξεκάθαρη αρχή: η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου, με καλύτερο συντονισμό, ταχύτερη ανταπόκριση και ουσιαστικό έλεγχο της πορείας κάθε αιτήματος.