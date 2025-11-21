Ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι δημοτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των δημοτών κάνει ο Δήμος Στροβόλου, με την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας, καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων καθημερινότητας δημοτών και διάδρασης Δήμου-δημότη, «Νovoville».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Στροβόλου ξεκινά τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Novoville. Η πλατφόρμα Novoville προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα αποστολής αιτημάτων, μέσω δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία της πόλης.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου Σταύρος Σταυρινίδης ανέφερε ότι ο Δήμος Στροβόλου προχωρά δυναμικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενσωματώνοντας σύγχρονες λύσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Πρόσθεσε ότι ο Στρόβολος αλλάζει και αποδεικνύεται καθημερινά αυτή η θετική αλλαγή στην καθημερινότητα των δημοτών, με τη νέα πλατφόρμα να αποτελεί βασικό στοιχείο της αναβάθμισης του Γραφείου Εξυπηρέτησης Δημοτών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Σωτήρης Αντωνίου ανέφερε ότι η επίλυση των ζητημάτων καθημερινότητας του δημότη και επισκέπτη του Δήμου, καθώς και η απλοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ Δήμου και δημοτών, βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Δήμου, έτσι ώστε να ακούει, να επιλύει και να ενημερώνει άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων που συναντούν οι δημότες και επισκέπτες στον Στρόβολο.

Η πλατφόρμα Novoville είναι διαθέσιμη για έξυπνα κινητά με λογισμικό iOS και Android ή μέσω του Novoville web app στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου www.strovolos.org.cy.

Ο δημότης ή επισκέπτης του Δήμου θα έχει τη δυνατότητα να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο ζητήματα που συναντά στην καθημερινότητά του, όπως π.χ. θέματα καθαριότητας και απορριμμάτων, θέματα χώρων πρασίνου, εγκαταλελειμμένα οχήματα, κ.α. Κάθε πολίτης θα μπορεί να στείλει άμεσα, χωρίς κόστος και χωρίς να τηλεφωνήσει ή να επισκεφτεί το Δήμο όλα τα αιτήματα που τον αφορούν.

Η αποστολή αιτημάτων είναι δυνατή μέσω της δωρεάν εφαρμογής Novoville για «έξυπνες» κινητές συσκευές με λογισμικό iOS και Android ή μέσω του Novoville web app στην ιστοσελίδα του Δήμου Στροβόλου.

Γίνεται σε 4 απλά βήματα:

Επιλογή τοποθεσίας

Επιλογή κατηγορίας αιτήματος

Προσθήκη φωτογραφίας

Αποστολή του αιτήματος στο Δήμο.

Στη συνέχεια, το αίτημα παραλαμβάνεται από την αρμόδια δημοτική υπηρεσία, ενώ ο δημότης λαμβάνει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο στο κινητό του τηλέφωνο για την πορεία επίλυσης του αιτήματος, μέχρι και την οριστική του διευθέτηση.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Στροβόλου θα έχουν πραγματική εικόνα των ζητημάτων της περιοχής, θα μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις εργασίες τους, ενώ οι δημότες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία επίλυσης των ζητημάτων τους μέσω της εφαρμογής.

Παράλληλα, ο Δήμος θα μπορεί να ενημερώνει και να επικοινωνεί με τους δημότες και επισκέπτες του για όλα τα δρώμενα που λαμβάνουν χώρα, μέσω της αποστολής νέων και ανακοινώσεων, καθώς και να λαμβάνει τη γνώμη τους για θέματα ποικίλης θεματολογίας με την διεξαγωγή σύντομων διαβουλεύσεων.

Χρήσιμα τηλέφωνα και συχνές ερωτήσεις ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο και είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής, αναδεικνύοντας την σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης του δημότη/επισκέπτη.