Συστάσεις για τους τρόπους πλοήγησης σκαφών κοντά σε κητώδη δημοσίευσε το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, εφιστώντας την προσοχή του κοινού, λόγω του εντοπισμού κοπαδιών δελφινιών και άλλων κητωδών στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου.

Στην ανακοίνωσή του το Τμήμα Αλιείας επισημαίνει ότι «η παρουσία των ζώων συνιστά ιδιαίτερα θετικό και ενθαρρυντικό φαινόμενο για το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου», υπενθυμίζοντας ότι τα κητώδη είναι προστατευόμενα είδη και ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα στη θάλασσα θα πρέπει να ασκείται με τρόπο που να αποφεύγεται η όχληση ή ο τραυματισμός τους.

Στο πλαίσιο αυτό, συνιστά σε χειριστές σκαφών αναψυχής, αλιευτικών και άλλων σκαφών να μειώνουν άμεσα ταχύτητα και να κινούνται με χαμηλή και σταθερή πορεία, να αποφεύγουν τις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης ή ταχύτητας, να μην καταδιώκουν, περικυκλώνουν ή διασχίζουν την πορεία των ζώων, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα κητώδη, να αποφεύγουν την παραμονή κοντά στα ζώα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να α αποφεύγουν τους δυνατούς θορύβους, μουσική ή άλλες δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν στρες στα ζώα, και να διατηρούν σταθερή πορεία και χαμηλή ταχύτητα χωρίς προσπάθεια αλληλεπίδρασης με αυτά.

Επισημαίνεται ότι η παρενόχληση ή/και η σίτιση προστατευόμενων ειδών, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που επηρεάζει τη φυσική τους συμπεριφορά (π.χ. μετακίνηση, αναπαραγωγή, ανάπαυση) απαγορεύεται βάσει της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

ΚΥΠΕ