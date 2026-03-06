Με δύο θετικά, όσο και σημαντικά, μηνύματα στις αποσκευές του επιστρέφει από την τουριστική έκθεση της Γερμανίας ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής. Η διεθνής έκθεση ITB Berlin 2026, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 3-5 Μαρτίου. Θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές εκθέσεις παγκοσμίως και κατέχει εξέχουσα θέση στην ατζέντα των αρμοδίων με τον τουρισμό φορέων.

Μιλώντας στον «Φ», ο υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής ανέφερε ότι στα πλαίσια της έκθεσης έχει πραγματοποιηθεί σειρά επαφών της κυπριακής αντιπροσωπείας με αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς πράκτορες και φορείς διαφόρων χωρών. Τα δύο πλέον σημαντικά σημεία τα οποία ξεχωρίζουν από τις συγκεκριμένες επαφές είναι:

(α) Την Κυριακή θα επανέλθουν σε κανονικό πρόγραμμα πτήσεων από και προς την Κύπρο όλες οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, πλην των εταιρειών της Μέσης Ανατολής.

(β) Από τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία, διαπιστώθηκε πως ούτε σαν σκέψη δεν υπήρξε από τους τουριστικούς πράκτορες να μειώσουν ή να ακυρώσουν τα ταξιδιωτικά τους πακέτα προς την Κύπρο κατά την προσεχή καλοκαιρινή περίοδο.

Τα πιο πάνω, στέλνουν ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, όσον αφορά στην τουριστική Κύπρο. Από τη μια, η χώρα μας παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από τους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και τους απλούς ταξιδιώτες, ως προς την ασφάλεια που παρέχει. Από την άλλη, η Κύπρος φαίνεται ότι έχει καθιερωθεί ως ένας παραδοσιακός τουριστικός προορισμός, ο οποίος είναι σε θέση να προσφέρει ελκυστικό προϊόν και ως εκ τούτου, να προσελκύσει νέους, αλλά και επαναλαμβανόμενους τουρίστες.

Η παρουσία στο Βερολίνο

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις που διατυπώθηκαν προς το πρόσωπο του σε σχέση με το γεγονός ότι απουσίαζε από τη χώρα τις κρίσιμες ώρες που η Κύπρος είχε δεχτεί επίθεση, ο κ. Κουμής σημείωσε ότι η κατάσταση παρακολουθείται από την πρώτη στιγμή, ωστόσο παραμένει ακόμα ρευστή και οι εξελίξεις διαφοροποιούνται συνεχώς.

Όσον αφορά στην παρουσία της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Γερμανία, ο υφυπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι αυτή είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Η καρδιά της τουριστικής βιομηχανίας χτυπούσε στην συγκεκριμένη έκθεση και εκεί θα έπρεπε να βρισκόμασταν, ώστε να στείλουμε τα σωστά μηνύματα και να ενημερώσουμε τόσο τους τουριστικούς πράκτορες, όσο και τις αεροπορικές εταιρείες, ανέφερε.