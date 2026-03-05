Σκούρα διαγράφονται τα δεδομένα στον τουριστικό τομέα, καθώς ο τρόμος για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και η αβεβαιότητα λόγω πιθανού επηρεασμού της Κύπρου οδηγούν σε ακυρώσεις ταξιδιών προς τη χώρα, τα οποία ήταν προγραμματισμένα μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου.

Κάποιοι τουρίστες μεταφέρουν απλώς τα ταξίδια τους για τις επόμενες εβδομάδες ή για αργότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότερες ακυρώσεις στις κρατήσεις στην Κύπρο αφορούν τις επόμενες λίγες εβδομάδες. Ακόμη οι τουριστικοί παράγοντες δεν έχουν ακριβή εικόνα για τον αριθμό είτε των ακυρώσεων είτε των αναβολών και του επαναπρογραμματισμού των ταξιδιών.

Ο ΠΑΣΥΞΕ θα αποστείλει ερωτηματολόγιο στα μέλη του για την καταγραφή της κατάστασης, ώστε μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιπτώσεις στον τουρισμό.

Πάντως, η ταξιδιωτική οδηγία των ΗΠΑ, που αυξήθηκε στο επίπεδο 3 και με την οποία καλούνται οι Αμερικανοί πολίτες να επαναξετάσουν το ταξίδι τους προς την Κύπρο, δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», υπάρχουν ξενοδοχεία στη Λεμεσό και την Πάφο που δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα, καθώς έχουν ακυρωθεί ταξιδιωτικά πακέτα (εισιτήρια και διαμονή) αξίας πέραν των €8 εκατ. Αυτό, όπως μας λέχθηκε, μεταφράζεται σε εκατοντάδες επιβάτες.

Μάλιστα, μας αναφέρθηκε πως οι κρατήσεις από κάποιες αγορές, όπως η Αγγλία και η Πολωνία, τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουν παγώσει. Ο μεγαλύτερος επηρεασμός, όπως μας αναφέρθηκε, αναμένεται τους επόμενους δύο με τρεις μήνες.

Επηρεάστηκαν και συμβούλια ΕΕ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε και κάποια συνέδρια της κυπριακής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προγραμματίζονταν το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως λόγω των προβλημάτων με τις πτήσεις.

Την περασμένη Δευτέρα αναβλήθηκε η Σύνοδος Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΕΕ, που θα πραγματοποιείτο στην Κύπρο, λόγω της επίθεσης με drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου και τη μεγάλη αναστάτωση στις πτήσεις.

Όπως μας λέχθηκε, άλλα συμβούλια στην Κύπρο θα επαναπρογραμματιστούν σε άλλη ημερομηνία είτε θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. Πάντως, οι εργασίες για την κυπριακή προεδρία της ΕΕ συνεχίζονται κανονικά.

Ανησυχία χωρίς πανικό

Παράγοντες του τουριστικού τομέα κρατούν χαμηλά τους τόνους, διαμηνύοντας πως η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο, δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για τις εξελίξεις.

Ο πρόεδρος του ΣΤΕΚ, Άκης Βαβλίτης, μιλώντας στον «Φ» ανέφερε πως υπάρχουν ακυρώσεις ταξιδιών που ήταν προγραμματισμένα για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Όπως είπε, την 1η Απριλίου θα ανοίξουν όλα τα ξενοδοχεία στη χώρα μας, καθώς αρχίζει επίσημα και η τουριστική περίοδος.

Σύμφωνα με τον κ. Βαβλίτη, ο σύνδεσμος βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους αρμόδιους υπουργούς. «Χρειάζεται ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις επιπτώσεις. Αυτό θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέμου», σημείωσε.

Την Παρασκευή θα συνέλθει το συμβούλιο του ΣΤΕΚ για να αξιολογήσει την κατάσταση. Επίσης, θα επιδιώξουν να έχουν συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς αλλά και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, ανέφερε πως οι ξένοι τουριστικοί πράκτορες δίνουν δικαίωμα στους πελάτες τους να αναβάλουν τα ταξίδια τους για δύο έως τέσσερις εβδομάδες ή για μερικούς μήνες αργότερα.

Όπως είπε, υπάρχει εγρήγορση, καθώς ο τουρισμός αφορά όλη την οικονομία και, γι’ αυτό, εξήγησε, «θα πρέπει να τον προστατεύσουμε ως κόρη οφθαλμού».

Εξήγησε ακόμη ότι κατά τις συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες στο Βερολίνο έλαβε διαβεβαιώσεις πως δεν έχουν αλλάξει τον σχεδιασμό τους για το καλοκαίρι. Την ίδια ώρα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανέναρξη πτήσεων προς την Κύπρο από κάποιες εταιρείες.

Ακυρώθηκαν πέραν των 66 πτήσεων

Στο μεταξύ, χθες ακυρώθηκαν πέραν των 66 πτήσεων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Οι 48 ακυρώσεις αφορούσαν τη Λάρνακα και οι 18 την Πάφο.

Επίσης, διεξήχθησαν κανονικά 103 πτήσεις από και προς τα δύο αεροδρόμια.

Με ανακοίνωσή της, η Hermes Airports σημειώνει ότι «τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου λειτουργούν κανονικά, εξυπηρετώντας το επιβατικό κοινό που επιθυμεί να ταξιδέψει με όλες τις διαθέσιμες πτήσεις. Η λειτουργία των αεροδρομίων πραγματοποιείται σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και το σύνολο της αεροδρομικής κοινότητας».

Σύμφωνα με τη Hermes, το κοινό που επιθυμεί ή έχει προγραμματίσει να ταξιδέψει προτρέπεται να επισκέπτεται τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών ή/και να απευθύνεται στον ταξιδιωτικό του πράκτορα για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες και κρατήσεις.

«Παρόλο που η κατάσταση είναι δυναμική και οι αερογραμμές διαμορφώνουν το πτητικό τους πρόγραμμα στη βάση των εκάστοτε εξελίξεων, εντούτοις επισημαίνουμε πως με βάση τα σημερινά δεδομένα και τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματισμένες επιπρόσθετες τακτικές πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η British Airways και η EasyJet αναμένεται να επαναρχίσουν σύντομα τις πτήσεις τους από και προς την Κύπρο.

Πώς σχολιάζουν ΚΕΒΕ και ΟΕΒ

Ο γενικός γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, σημείωσε πως παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι χρειάζονται ημέρες για να γίνει αποτίμηση της ζημιάς.

Όπως είπε, εάν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, τότε θα επηρεαστεί η εμπορική και η εισαγωγική δραστηριότητα στη χώρα, καθώς και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο κ. Ρουσουνίδης δεν απέκλεισε να υπάρξουν ελλείψεις προϊόντων, να αυξηθούν τα κόστη των επιχειρήσεων και παράλληλα να υπάρξει άνοδος στα ασφάλιστρα των εμπορευματοκιβωτίων. «Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες πληθωρισμού, ο οποίος αντιμετωπίζεται με αύξηση των επιτοκίων», συμπλήρωσε.

Ο γενικός διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφερε πως είναι σημαντική η επανέναρξη των δρομολογίων από κάποιες αεροπορικές εταιρείες, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ακολουθήσουν και άλλες. Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, όλοι πρέπει να επανέλθουμε στη νέα κανονικότητα και να συνεχίσουμε κανονικά τις ζωές μας.