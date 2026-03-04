Δεν καταγράφονται μέχρι στιγμής μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων ενόψει του Καθολικού Πάσχα, το οποίο φέτος τοποθετείται την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου, σύμφωνα με πληροφορίες από την ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου. Παρότι παρατηρούνται ορισμένες ακυρώσεις που συνδέονται με ακυρωμένες ή τροποποιημένες πτήσεις, η εικόνα που μεταφέρεται από τον ξενοδοχειακό κλάδο δεν παραπέμπει σε εκτεταμένο κύμα ακυρώσεων.

Όπως εξηγούν εκπρόσωποι του τομέα, η τουριστική κίνηση για την περίοδο του Καθολικού Πάσχα ξεκινά ουσιαστικά από την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου, με αποκορύφωμα το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα και το πρώτο Σαββατοκύριακο του Απριλίου, όταν ταξιδεύουν κυρίως οικογένειες από χώρες της Ευρώπης.

Κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται μια τάση για μεμονωμένες ακυρώσεις, ωστόσο, όπως τονίζεται, δεν πρόκειται για μαζικό φαινόμενο, που να επηρεάζει συνολικά την τουριστική ροή.

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στις αερομεταφορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σημειώνουν, αποτελεί η περίπτωση της British Airways, η οποία χθες Τρίτη δεν πραγματοποίησε πτήσεις, ενώ σήμερα επανήλθε κανονικά στο πρόγραμμά της.

Σε κάθε περίπτωση, η ξενοδοχειακή βιομηχανία της Κύπρου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η τουριστική κίνηση για το Καθολικό Πάσχα θα κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, τόνισαν πηγές.

ΚΥΠΕ