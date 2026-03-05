Νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή στον τουρισμό είναι ακόμη, ωστόσο υπάρχει λόγος για συγκρατημένη αισιοδοξία, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Παράλληλα, είπε ότι “κανένας οργανωτής ταξιδίων και καμία αεροπορική εταιρεία, δεν έκανε καν σκέψη να μειώσει τα προγράμματα του προς την χώρα μας”.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο κ. Κουμής ολοκλήρωσε τις επαφές του στη Γερμανία επικεφαλής της κυπριακής αποστολής στην τουριστική έκθεση ITB Βερολίνου.

Μετά τις συναντήσεις που είχε, ο Υφυπουργός δήλωσε -σύμφωνα με την ανακοίνωση – ότι “δυστυχώς η χώρα μας, ως τουριστικός προορισμός καλείται αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει μία κρίση γεωπολιτικού χαρακτήρα, η οποία διαφέρει από τις κρίσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τα προηγούμενα χρόνια”.

Ανέφερε ότι συναντήθηκε στο πλαίσιο της μεγάλης τουριστικής έκθεσης του Βερολίνου, με τους στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας με τους οποίους συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις και ότι η μείωση ή η ακύρωση των πτητικών προγραμμάτων κατά τις προηγούμενες μέρες, ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα τις προηγούμενες μέρες, και εννοείται το κυρίαρχο θέμα συζήτησης.

Τόνισε ότι η αποκατάσταση της αεροπορικής σύνδεσης είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη μας προτεραιότητα προσθέτοντας πως “μέχρι την Κυριακή επανέρχονται οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, αν και κάποιες ήδη έχουν επανέλθει. Επί της ουσίας έχουν επανέλθει σχεδόν όλες οι αεροπορικές εταιρείες, με εξαίρεση τις αεροπορικές εταιρείες που προέρχονται από τις χώρες της Μέσης Ανατολής”.

“Είναι επίσης πολύ σημαντικό να υπογραμμίσω, ότι κανένας οργανωτής ταξιδίων και καμία αεροπορική εταιρεία, δεν έκανε καν σκέψη να μειώσει τα προγράμματα του προς την χώρα μας, ένδειξη ότι η χώρα μας, παραμένει ψηλά στις προτεραιότητες τόσο των αεροπορικών εταιρειών, όσο και των οργανωτών ταξιδίων, και σίγουρα και των ταξιδιωτών” επισήμανε.

Σε σχέση με το 2026, είπε ότι “είναι νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις. Πάντα τέτοιου είδους διενέξεις, δημιουργούν μια αβεβαιότητα, που εξελίσσεται ανάλογα με την διάρκεια και την κλιμάκωση της έντασης”.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι το πλέον σημαντικό είναι ότι η χώρα μας, δεν είναι μέρος του προβλήματος, προσθέτοντας ότι η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι ένας ασφαλής προορισμός.

Σε σχέση με ακυρώσεις κρατήσεων, είπε ότι καταγράφηκαν κάποιες ακυρώσεις, αλλά κυρίως αφορούν αυτή τη χρονική περίοδο, τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και επισήμανε ότι ακυρώσεις, δεν καταγράφει μόνο η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά ακυρώσεις καταγράφηκαν ακόμη και στη Δυτική Μεσόγειο, με λιγότερη ένταση.

“Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά και προσεκτικοί. Ο τουρισμός ευδοκιμεί σε περιβάλλον ειρήνης, εμπιστοσύνης και αισιοδοξίας και τα στοιχήματα κερδίζονται μόνο όταν επικρατεί πνεύμα καλής διάθεσης και αισιοδοξίας και εννοείται ασφάλεια στον προορισμό”, κατέληξε.

Ο Υφυπουργός πραγματοποίησε σειρά επαφών με σημαντικούς στρατηγικούς συνεργάτες της χώρας και πιο συγκεκριμένα με επικεφαλής τουριστικών οργανισμών, που δραστηριοποιούνται στη γερμανική αγορά, όπως και σε άλλες μεγάλες αγορές, ενώ παράλληλα διεξήγαγε συναντήσεις και με ηγετικά στελέχη αεροπορικών εταιρειών με μεγάλα πτητικά προγράμματα προς τον τόπο μας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο Υφυπουργός Τουρισμού συναντήθηκε επίσης με αντιπροσωπεία του Λουξεμβούργου, υπό τον Υπουργό Οικονομίας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Τουρισμού της χώρας Lex Delles όπου κυρίαρχο θέμα συζήτησης ήταν οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και τρόποι ενίσχυσης της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Λουξεμβούργου σε διάφορα επίπεδα.

Ο Υφυπουργός είχε επίσης συνάντηση με την Υφυπουργό Τουρισμού της Ελλάδας Άννα Καραμανλή όπου επίσης αναλύθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και με την Πρόεδρο του WTTC Gloria Guevara.

ΚΥΠΕ